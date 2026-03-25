Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, në fjalën e tij gjatë tryezës për platformën e dialogut të hapur, nënvizoi rëndësinë e përfshirjes së Parlamentit në fazën e vlerësimit të procesit të integrimit të Shqipërisë në BE dhe nevojën për të orientuar prioritetet e ardhshme.
“Do doja të theksoja faktin që duhet të shohim drejt të ardhmes, strategjinë, sepse proceset janë në vazhdim dhe kemi afate të rëndësishme për t’i kapur. Jam mirënjohës për angazhimin, pavarësisht rrezikut që përmban procesi,, tha Gonzato.
Ai vuri në dukje arritjet e platformës gjatë vitit të kaluar, sidomos mbledhjen e faktorëve të ndryshëm që nuk është e lehtë në Shqipëri, si dhe adresimin e çështjeve të aksesit në informacion, sigurisë së gazetarëve dhe transparencës në media.
“Grupet e punës, në palët e interesit, kanë nxjerrë rekomandime të prekshme dhe të rëndësishme, si p.sh. protokollin e sigurisë së gazetarëve. Këto janë komponentë të rëndësishëm jo vetëm për procesin e reformave, por edhe për ne,” shtoi ambasadori.
Gonzato theksoi gjithashtu sfidat e mbetura dhe disa rekomandime që nuk u morën parasysh në fazën fillestare, si çështja e dekriminalizimit të shpifjes dhe ligjit mbi mediat audiovizuale, të cilat sipas tij kanë qenë shumë të kufizuara. “Dua të bëj pak mea culpa këtu. Afatet që u vunë nga Brukseli ishin të tilla që duheshin për cilësinë e procesit. Kjo pati pasojë në cilësinë e konsultimeve me palët e ndryshme të interesit. Këto ja kam përcjellë edhe Brukselit”, tha Gonzato, teksa rikujtoi pritshmëritë e BE-së.
“BE pret që Shqipëria të adaptohet dhe zbatojë platformën sa i përket lirisë së shprehjes dhe medias. Konsultimi nuk është element i negociueshëm. Reformat s’mund t’ia dalin pa pjesëmarrjen e gazetarëve, medias dhe shoqërisë civile. Dhe ku do ishte vendi më i mirë për miratimin e kësaj, se sa Parlamenti?
Unë mirëpres angazhimin e kryetarit dhe zv.kryetarit për ta përdorur këtë platformë si platformë konsulitmi pë punën e komisionit”.
Leave a Reply