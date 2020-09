Këngëtarja e njohur, Albërie Hadërgjonaj, ka debatuar ashpër me përfaqësuesit e kanalit të njohur në Youtube, “Arkiva Shqip”, pas prishjes së kontratës me këta të fundit.

Në studion e emisionit “Ftesë në Pesë”, Hadërgjonaj akuzon “Arkiva Shqip” se i kanë fshirë historikun e punës së saj, ndërsa kanali në Youtube akuzon këngëtaren se i ka shantazhuar që këngët e saj të jenë edhe në këtë platformë edhe në kanalin e saj personal.

Në studio, palët kanë shpërthyer edhe në ofendime, ndërsa këngëtarja i akuzon drejtuesit e kanalit në Youtube si “mashtrues”.

Pjesë nga debati:

Albërie Hadërgjonaj: Më thanë ke dy rrugë, o do fshihet historia jote, ose do të rrish aty. Sa rreni ju të dy, jeni të paparashikueshëm. Unë jam në një status që nuk më interesojnë ata, por këtu duhet të ketë një zë për ata artisë që shkojnë atje, më kanë quajtur prostitutë.

Drejtuesit e Arkiva Shqip: Ku e kishe fjalën ti kur bën etiketime të tilla?

Albërie Hadërgjonaj: Me ato që merresh ti

Drejtuesit e Arkiva Shqip: Nëse më thua emrin e asaj, unë e prish tani kontratën e asaj

Albërie Hadërgjonaj: Anxhela ti je shumë larg, e gjithë Shqipëria e di për ty. Nuk kam frikë askënd në këtë botë, se jam me të drejtën e Zotit. Ti Anxhela je e padurueshme.

Drejtuesit e Arkiva Shqip: Na ka thënë që po e bëj këtë gjë për shantazh, që unë o do bëj si thotë Albëria që klipet do rrinë dhe tek Arkiva dhe te faqja e saj, ose do bëj skandal publik

Albërie Hadërgjonaj: Ju jeni plehra. Më kanë quajtur të dehur, këta më kanë bërë shantazh mua. Unë i kërkoj të falur atyre që kanë parë një Labërie të shqetësuar, por ka njerëz të ligjë si puna e këtyre dy krimbave që mund të të njollosin. Kërkoj të falur se dola nga natyra

Drejtuesit e Arkiva Shqip: Atë do thuash se nuk ke ça thua.

Albërie Hadërgjonaj: Ju bëni gjithçka, po kaq kisha se nuk ja vlen. Anxhela je shumë mashtruese, njerëzit që kanë punuar me ju, rrini larg, ju lutem.

Drejtuesit e Arkiva Shqip: Kemi pasur raste në të kaluarën që kanalet e tyre janë kaluar në një faqe tjetër, jemi munduar ta bëjmë sa më qetë, kemi bërë kalim dhe rikthim bashkëpunimesh.

Albërie Hadërgjonaj: Bieta, të iki unë se nuk e dëgjoj dot këtë mashtruesen, ç’kusur kam unë të dëgjoj gënjeshtrat e këtyre. Unë bëra gafë që u mora me Arkiva Shqip.