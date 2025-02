Media televizive dhe ajo online e familjes Berisha është ngazëlluar nga një artikull i një gazete greke ku flet për këshilltarin amerikan La Chivita, dhe shton se kjo gazetë perfiferike greke po flet për mundesine e kthimit ne pushtet te Sali Berishes dhe Vangjel Dules.

Shkrimi i iefimerida.

Menaxheri i fushatës elektorale të Donald Trump, ka marrë tashmë një punë në lagjen tonë, duke u zotuar që të rikthejë në pushtet ish-presidentin dhe ish-kryeministrin shqiptar Sali Berisha, në zgjedhjet që do të mbahen në 11 maj të këtij viti.

“Ne jemi sot këtu sepse duam të ndihmojmë në zgjedhjen e një kryeministri që është një mik i vërtetë i SHBA-së dhe që do të punojë me sukses me Presidentin Trump dhe SHBA-në”, tha LaCivita në konferencën për shtyp gjatë prezantimit të tij nga Berisha.

Në të njëjtën kohë ai e ktheu zjarrin kundër kryeministrit aktual, Edi Ramës.

“Kryeministri aktual nuk është gjë tjetër veçse një kukull e George Soros. Ju nuk mund të jeni një kukull e George Soros dhe një mik i SHBA-së. Thjesht nuk është e mundur”, shtoi ai.

Të dielën, më 23 shkurt, Sali Berisha ka caktuar një fjalim fushate në Athinë në stadiumin e ‘Irinis ke Filias’. Synimi i tij është të bindë sa më shumë shqiptarë në diasporë që të votojnë me postë në zgjedhjet e 11 majit, pasi afati i regjistrimit në platformë skadon në 4 mars.

Një thirrje për regjistrim masiv në platformën e votimit me postë po drejtohet njëkohësisht edhe nga politikani grek në Shqipëri, Vangjel Dule, kryetar i partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, i cili përfaqëson minoritetin grek në parlamentin shqiptar.

