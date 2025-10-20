Përplasje e ashpër në studion e “Off the Record” mes Dashamir Shehit dhe Dorian Telitit për situatën në të cilën ndodhet opozita sot, por edhe vendi.
E teksa Teliti fajësoi mazhorancën për vjedhje votash, korrupsion e përdorimin e bandave, Shehi u shpreh në Off The Record me Andrea Dangllin se opozita duhet të heqë dorë nga justifikimet, pasi në këtë mënyrë është dorëzuar.
Pjesë nga debati
Shehi: I bie që të mos merremi më me zgjidhje.
Teliti-Jo duhet ti vejmë gishtin mazhorancës.
Shehi: Jo një gisht, por 10 gishtat. A ka mundësi t’i nxjerrim dhe sytë? Më fal po nuk bëhet kështu si thua ti “edhe ne kemi gabime e duhet të përmirësohemi”. Ku jemi këtu në katekizëm?
Teliti: Po çfarë të them?
Shehi: Duhet parë nga vjen e keqja.
Teliti: Vidhet vota, blihet vota. Si ta luftojmë. Vetë thua nuk kanë rëndësi programet kur përballë kemi horrat.
Shehi: Opozita ka qenë dhe në rrethana të tjera, këto kanë qenë dhe kanë fituar. Banda mes Tiranës nuk ka…
Teliti: Dil në Farkë dhe Ndroq dhe shih.
Shehi: Çfarë do të më tregosh Shqipërinë.
Teliti: Po në Fier ka, Lezhë, Kukës, Malësi të Madhe, këto janë votat.
Shehi: A do të bësh politikë???? Atëherë e mbyllim dyqanin…
Teliti: Ti heqim këto që me moshë ke të drejtën e vërtetës.
