“Më kapi një si trullosje se sado të flasësh me kryeministrin. Më tha jam në Pogradec dhe për pak vij në Korçë dhe dua të pi një kafe në privatësi me ty pa kamera.”

Kjo deklaratë e Ilir Vrenozit, i njohur edhe si mbështetësi simbol i Partisë Demokratike nuk kaloi pa vëmendjen e Edi Ramës.

Kryministri dha detaje nga biseda telefonike të cilën e konsideroi miqësore. Rama tha se nëse do të ishte pjesë e listave të opozitës, Vrenozi do të ishte më lart se shumë prej emrave të opozitës, për një arsye të vetme.

“Vrenoz ja ku më ke. Ti me tënden je në rregull, unë kam edhe dëshmitar se nuk ishim vetëm kur folëm, por halli ishte me ata çyrykët e tu që u lëshuan jo donte ta blinte Rama, jo ja përplasi derën në fytyrë Vrenozi. Që unë jam tifoz i videove të tua këtë e dinë shokët e tu dhe të mitë, por që unë se dija që Nikua fliste me ty dhe ishit dhe miq, këtë e mora vesh dje.”

Por jo vetëm kaq. Rama tha se se pas 11 majit do të kthehet në Korçë për ta vizituar teksa nuk i kurseu as batutat.

“Që të jemi të saktë më the derën e shtëpisë s’ia mbyll dot kryeministrit po unë se kam shtëpinë në gjendje të mirë. Dhe unë të thashë se kam problem këtë dhe në shtëpi do të vi pa të pyetur pas 11 majit. Sa për 5-ën dhe unë dakord me ty jam dhe unë 5 dua, ne pesa”.