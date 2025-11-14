Rusia planifikon të prodhojë deri në 120,000 bomba rrëshqitëse dhe shkatërruese këtë vit. Kështu ka bërë me dije një zyrtar i lartë i inteligjencës ukrainase, duke përfshirë 500 lloje të një versioni të ri me rreze më të gjatë veprimi, i cili mund të arrijë në më shumë qytete dhe fshatra. Rusia ka rritur ndjeshëm prodhimin e armëve që nga pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës në vitin 2022, me fabrikat e mbrojtjes që funksionojnë 24 orë në ditë. Burimi për Reuters nuk zbulon detaje të prodhimit ushtarak, të cilat klasifikohen si sekret.
Gjeneral Major Vadym Skibitskyi, zëvendësdrejtor i Inteligjencës së Mbrojtjes së Ukrainës, nga i cili ka rrjedhur fillimisht informacioni nuk tha se si e kishte siguruar shifrën ose nuk dha të dhëna të mëparshme, por kjo do të tregonte një rritje të madhe në prodhimin e bombave rrëshqitëse, të cilat përdorin krahë, dhe ndonjëherë motorë, për të fluturuar dhjetëra kilometra drejt objektivave të tyre.
Numri prej 120,000 përfshin municione të reja dhe bomba ekzistuese të përmirësuara. Skibitskyi tha se forcat ruse po qëllojnë midis 200 dhe 250 bomba rrëshqitëse çdo ditë. Muajin e kaluar, mesatarja ditore ishte rreth 170, sipas të dhënave nga ministria e mbrojtjes.
“Është e mundur t’i rrëzojmë, por sasia e këtyre bombave ajrore të prodhuara në Federatën Ruse… është e jashtëzakonshme”, tha Skibitskyi. “Ky është një kërcënim. Një kërcënim që do të kërkojë që ne të përgjigjemi në mënyrë të përshtatshme.”
Bombat, rrezja e të cilave më parë vlerësohej të ishte deri në 90 km, mund të shkelin mbrojtjen ukrainase pa dërguar aeroplanë nëpër vijat e frontit ku do të rrëzoheshin. Ato janë shumë më të lira dhe më të shumta se raketat dhe disa qindra kilogramë eksploziv i tyre mund të shpërthejnë nëpër ndërtesa dhe fortifikime. Ato kanë goditur qytete në vijën e frontit si Kharkiv dhe Kherson.
Rusia po nis prodhimin masiv të një bombe të re rrëshqitëse të aftë të fluturojë deri në 200 km nga pika e lëshimit nga një avion luftarak, tha Skibitskyi, duke shtuar se planifikon të prodhojë rreth 500 deri në fund të këtij viti. Ukraina gjithashtu beson se Rusia po punon për modifikime në mënyrë që bomba të tilla të mund të fluturojnë deri në 400 km, duke i lejuar Moskës të synojë edhe më shumë qytete dhe fshatra ukrainase pa përdorur raketa, tha ai. Sulmet me bomba rrëshqitëse të tetorit në rajonet e Mykolaiv, Poltava dhe Odessa, të cilat janë të paktën dhjetëra kilometra nga vijat më të afërta të frontit, kanë demonstruar tashmë shtrirjen në rritje të kësaj arme.
