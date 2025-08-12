Administrata Trump po vlerëson planet për krijuar një “Forcë Reagimi të Shpejtë për Trazirat Civile të Brendshme” të përbërë nga qindra trupa të Gardës Kombëtare të ngarkuara me vendosjen e shpejtë në qytetet amerikane të cilat përballen me protesta ose trazira të tjera, sipas dokumenteve të brendshme të Pentagonit të shqyrtuara nga The Washington Post.
Plani parashikon që 600 trupa të jenë në gatishmëri në çdo kohë, në mënyrë që të mund të vendosen brenda vetëm një ore, thonë dokumentet. Ata do të ndahen në dy grupe me nga 300 trupa dhe do të vendosen në baza ushtarake në Alabama dhe Arizona, me fushëveprim përkatësisht në rajonet në lindje dhe perëndim të lumit Misisipi.
Parashikimet e kostos të përshkruara në dokumente tregojnë se një mision i tillë, nëse propozimi miratohet, mund të arrijë në qindra miliona dollarë nëse avionët dhe ekuipazhet ushtarake do të duhet të jenë gjithashtu gati 24 orë në ditë.
Transporti i trupave nëpërmjet linjave ajrore komerciale do të ishte më pak i kushtueshëm, thonë dokumentet. Propozimi, i cili nuk është raportuar më parë, përfaqëson një tjetër zgjerim të mundshëm të gatishmërisë së Presidentit Donald Trump për të përdorur forcat e armatosura në tokën amerikane.
Ai mbështetet në një seksion të Kodit Amerikan që i lejon komandantit suprem të anashkalojë kufizimet në përdorimin e ushtrisë brenda Shteteve të Bashkuara.
Dokumentet, të shënuara si të paracaktuara, janë gjithëpërfshirëse dhe përmbajnë diskutime të gjera rreth implikimeve të mundshme shoqërore të krijimit të një programi të tillë. Ato u përpiluan nga zyrtarë të Gardës Kombëtare dhe mbajnë vula kohore deri në fund të korrikut dhe fillim të gushtit.
Viti fiskal 2027 është më i hershmi që ky program mund të krijohet dhe financohet përmes procesit tradicional buxhetor të Pentagonit, thonë dokumentet, duke lënë të paqartë nëse iniciativa mund të fillojë më shpejt përmes një burimi alternativ financimi.
Gjithashtu është e paqartë nëse propozimi është ndarë ende me Sekretarin e Mbrojtjes Pete Hegseth. Zëdhënësit e Departamentit të Mbrojtjes refuzuan të komentojnë. Byroja e Gardës Kombëtare nuk iu përgjigj një kërkese për koment.
