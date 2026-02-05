Tajvanezët janë në rrezik të madh. Alarmin e ka ngritur Ministri i Mbrojtjes së Tajvanit Wellington Koo i cili ka thënë se taktikat e përditshme ushtarake dhe taktikat e tjera të presionit të Kinës për të lodhur ishullin rrezikon ta mpijnë apo ta lodhin popullin tajvanez përballë fqinjit të tyre.
Kina, e cila e sheh Tajvanin si territorin e vet, dërgon avionë luftarakë dhe anije luftarake në qiellin dhe ujërat përreth ishullit çdo ditë. Ajo mbajti stërvitjet e saj të fundit të luftës pranë Tajvanit në fund të dhjetorit.
Duke folur me gazetarët këtë javë, Koo tha se gjatë vitit të kaluar, Kina ka përdorur presion ushtarak, sulme kibernetike dhe luftë psikologjike kundër Tajvanit përmes veprimeve më “komplekse dhe të sakta”. Numri i avionëve ushtarakë kinezë të zbuluar, duke përfshirë avionë luftarakë dhe dronë, u rrit me 23% në vitin 2025 nga një vit më parë, ndërsa Kina përpiqet të shtyjë përpara narrativën se Ngushtica e Tajvanit është një rrugë ujore “e brendshme” kineze, shtoi ai.
“Kur veprime të tilla përsëriten vazhdimisht, ne shqetësohemi se kjo mund ta mpirë lehtësisht publikun,” tha Koo. “Por në fakt, ky lloj kërcënimi armik ekziston urgjentisht dhe realisht.” Qeveria e Tajvanit i hedh poshtë pretendimet e Pekinit për sovranitet, duke thënë se vetëm populli i ishullit mund të vendosë për të ardhmen e tij.
Ndërsa Tajvani as nuk do të përshkallëzojë dhe as nuk do të provokojë, ushtria e saj po forcon gatishmërinë e saj duke kryer ushtrime të orientuara drejt luftimit, duke rritur efektivitetin e forcave të saj rezervë dhe duke rritur blerjet e armëve të reja, shtoi ai.
Ministria po shqyrton gjithashtu se si të përdorë teknologjitë e reja si inteligjenca artificiale për qëllime ushtarake me ekipin e saj të ri të inovacionit në mbrojtje, tha Koo.
Duke përmendur një problem të vazhdueshëm me vonesat në dorëzimet e armëve amerikane për shkak të problemeve me zinxhirin e furnizimit dhe kapacitetin, Koo tha se prodhimi “është kthyer gradualisht në normalitet”, ndërsa SHBA-të po e bëjnë procesin administrativ për blerjet më të lehtë dhe më të shpejtë.
Por opozita e Tajvanit, e cila ka shumicën në Parlament, ka bllokuar 40 miliardë dollarë të propozuar nga Presidenti Lai Ching-te në shpenzime shtesë për mbrojtjen, dhe në vend të kësaj ka avancuar propozimin e vet i cili është shumë më i vogël dhe nuk financon të gjitha blerjet e armëve të SHBA-së.
