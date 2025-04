Kryeministrja italiane Giorgia Meloni paralajmëron se tarifat e reja amerikane mund të kenë pasoja të rënda për prodhuesit italianë dhe të kufizojnë aksesin në mallra italiane me cilësi të lartë për konsumatorët amerikanë.

Duke trajtuar tensionet tregtare të afërta, Meloni thotë: “Shtetet e Bashkuara janë tregu ynë i dytë më i madh i eksporteve, me një rritje prej 17% të eksporteve në 2024. Tregu i SHBA është vendimtar për ne.”

“Është e qartë se vendosja e tarifave të reja do të kishte një ndikim të madh te prodhuesit italianë. Gjithashtu besoj se do të ishte e padrejtë për shumë amerikanë, pasi do të kufizonte aksesin në produktet tona të shkëlqyera vetëm për ata që mund të përballojnë çmime më të larta,” shton ajo.

Meloni thekson gjithashtu nevojën për të shmangur një luftë tregtare, por thotë se ata nuk do të përjashtonin marrjen e masave për “të mbrojtur industritë tona nëse është e nevojshme”.

Presidenti italian Sergio Mattarella i quajti gjithashtu tarifat një “gabim të thellë” dhe i kërkoi Evropës të përgjigjet me një qëndrim “të bashkuar, të qetë dhe të vendosur”.