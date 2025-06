Udhëheqësit e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor ndodhen në Shkup të Maqedonisë së Veriut ku sëbashku me komisioneren europiane për Zgjerim, Marta Kos do të diskutojnë për përpjekjet që duhen ndërmarrë për të përshpejtuar zbatimin e planit europian të rritjes për rajonin.

Bisedimet që do të vijojnë për dy ditë, do të nisin me një takim që kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski do të mbajë me eurkomisioneren Kos, për t’u takuar më pas me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama dhe udhëheqësit e Bosnjës dhe Herzeogvinës, Kosovës, Serbisë dhe Malit të Zi.

Të martën ndërkohë do të mbahen dy panele, i pari prej të cilëve do t’i dedikohet planit europian të rritjes për Ballkanin Perëndimor, ndërsa paneli i dytë do t’i dedikohet mekanizmave specifikë dhe mbështetjes për zbatimin e këtij plani.

Plani Europian i Rritjes për Ballkanin Perëndimor synon nxitjen e rritjes ekonomike në rajon dhe të ndihmojë vendet ballkanike në rrugëtimin e tyre drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian.

Ky plan parashikon fonde me vlerën e gjashtë miliardë eurove për reforma dhe investime në sektorë kyç si energjia, transporti apo edhe transformimi digjital, që iu jepen gjashte vendeve të Ballkanit Perëndimor në formë grantesh dhe huash të buta.