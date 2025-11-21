Ukraina ndodhet në momentin më të vështirë në histori. Këto fjalë trishtuese vijnë nga Volodymyr Zelenskyy i cili para mediave ka deklaruar se mbi Ukrainën po tentohet të merret territori dhe t’i jepet armikut.
Me një pamje të zymtë, Zelensky paralajmëron popullin ukrainas se mbi ta do të shfaqet nje presion shumë i madh për të cilën theksoi ai duhet të përgatitemi.
“Tani është një nga momentet më të vështira në historinë tonë. Presioni mbi Ukrainën është një nga më të vështirat. Ukraina mund ta gjejë veten përballë një zgjedhjeje shumë të vështirë. Ose humbjen e dinjitetit, ose rrezikun e humbjes së një partneri kyç. Ose 28 pikat e vështira, ose një dimër jashtëzakonisht i vështirë – më i vështiri – dhe rreziqe të mëtejshme. Interesi kombëtar i Ukrainës duhet të merret në konsideratë. Ne nuk po bëjmë deklarata të zhurmshme, do të punojmë me qetësi me Amerikën dhe të gjithë partnerët. Do të ketë një kërkim konstruktiv për zgjidhje me partnerin tonë kryesor. Do të paraqes argumente, do të bind dhe do të ofroj alternativa, por definitivisht nuk do t’i japim armikut një arsye për të thënë se Ukraina nuk dëshiron paqe, se është ajo që po e prish procesin dhe se Ukraina nuk është gati për diplomaci.
Por si Evropa ashtu edhe e gjithë bota duhet ta kuptojnë një të vërtetë tjetër – se ukrainasit janë para së gjithash njerëz, dhe ne kemi mbajtur një nga ushtritë më të mëdha në botë për gati katër vjet të një pushtimi në shkallë të plotë, dhe ne mbajmë një vijë fronti prej disa mijëra kilometrash, dhe populli ynë përjeton bombardime, sulme me raketa, sulme balistike dhe bombardime vetëvrasëse çdo natë, populli ynë humbet dikë të afërt çdo ditë, dhe populli ynë me të vërtetë dëshiron që lufta të mbarojë. Ne, sigurisht, jemi bërë prej çeliku. Por çdo metal, madje edhe më i forti, mund të mos i rezistojë.”
“Java e ardhshme do të jetë shumë e vështirë, plot ngjarje. Ju jeni një popull i rritur, inteligjent dhe i vetëdijshëm, që e keni vërtetuar këtë më shumë se një herë. Dhe që e kuptoni se në këtë kohë do të ketë shumë presion – politik, informativ, presione të ndryshme. Për të na dobësuar. Për të na përçarë. Armiku është zgjuar dhe do të bëjë gjithçka për të na penguar të kemi sukses”, tha Zelensky.
