Plani i aleatëve për Ukrainën: Sanksione dhe përgjigje ushtarake në rast sulmi

Ideja në thelb është kjo: T’i besohet NATO-s, ose një grupi vendesh që aderojnë në NATO, garancia e një mekanizmi automatik të mbrojtjes së Ukrainës në rast të një sulmi rus.
Një automatizëm i paralajmëruar dje nga Guido Crosetto në një intervistë për italianen La Repubblica. Ministri italian i Mbrojtjes tha se ky mekanizm përbën një “Reagim të menjëhershëm nga toka, nga ajri dhe nga deti”.
Bloomberg ka publikuar një detaj tjetër të këtij plani: Mburoja mbrojtëse do të aktivizohej brenda 24 orëve, të paktën sipas idesë italiane të përfshirë në një draft që Roma ia ka dorëzuar homologëve të vendeve aleate. Kryeqytete të tjera sugjerojnë ndërkohë një kohëzgjatje të ndryshme. Ka nga ata që shtyjnë për të pasur një reagim të parë brenda 12 orësh dhe nga ata që anojnë drejt një afati më realist: ai prej 48 ose 72 orësh.
Siç e ka shpjeguar Crosetto, Italia mendon se duhet të jetë drejtpërdrejt aleanca atlantike ajo që të ndërhyjë, me strukturat dhe forcën e saj. Nuk do të thotë që do të aktivizohej neni pesë i NATO-s, sigurisht, por që do të vihej në veprim një nen 5 i ngjashëm, kjo është formula e diplomacisë, domethënë “një mekanizëm si neni pesë”, i përfshirë në një traktat ‘ad hoc’.
Ky element është vendimtar, sepse përdorimi drejtpërdrejt i nenit 5 të NATO-s do të nënkuptonte t’u ofrohej rusëve mundësia për t’iu kundërvënë çdo negociate të mëtejshme për arritjen e një marrëveshjeje dhe paqes.
Çfarë nënkupton ky nen?
Forcat e reagimit që mund të bëjnë pjesë mund të jenë të gjitha vendet e NATO-s, vetëm një pjesë e tyre, ose një pjesë e tyre bashkë me vende të tjera që nuk bëjnë pjesë në aleancë dhe që po shprehin këto orë interes për t’u futur në këtë koalicion mbrojtës, për shembull Japonia dhe Australia. Nyja mbi të cilën ngul këmbë Italia është mbi të gjitha kjo: Për të qenë të menjëhershëm, duhen shfrytëzuar strukturat dhe e ashtuquajtura gatishmëri që vetëm organizata e NATO-s mund të garantojë.
Marrëveshja, nëse do të nënshkruhej dhe pranohej nga Moska, do të parashikonte një lloj konsultimi mes anëtarëve që aderojnë te mburoja, me qëllim të identifikimit të një reagimi proporcional ndaj aktit ofensiv të pësuar nga Ukraina. Përveç atij ushtarak, parashikohej në fakt edhe opsioni i sanksioneve të menjëhershme ekonomike, ose i presioneve politike kundër Putinit, për t’u përcaktuar në bazë të sulmit të pësuar.
Leave a Reply