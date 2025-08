Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS) ka hartuar një Plan Veprimi të Arsimit Digjital 2025-2030, me qëllim transformimin e sistemit arsimor parauniversitar dhe universitar.

“Ky plan strategjik synon të përgatisë nxënësit dhe mësuesit për sfidat dhe mundësitë e një bote gjithnjë e më shumë digjitale. I mbështetur në një buxhet total prej rreth 6 miliardë lekësh, plani parashikon investime masive në infrastrukturë, trajnim dhe kurrikula”, thuhet në relacionin shoqërues.

.Plani i veprimit, i cili është në përputhje me strategjitë kombëtare dhe ato evropiane, si Agjenda Digjitale e Shqipërisë dhe Plani i Veprimit për Arsimin Digjital (2021-2027) i BE-së, synon të krijojë një shoqëri të fuqizuar në aspektin digjital, shkruan rtsh.al.

Ministrja Ogerta Manastirliu, në relacionin që shoqëron këtë projekt, thekson se ky plan do të sigurojë që çdo nxënës të jetë i pajisur me kompetencat e duhura digjitale për t’u integruar me sukses në tregun modern të punës.

Përparësitë dhe objektivat kryesorë

Plani i veprimit është i ndarë në gjashtë objektiva strategjikë, ku secili ka masa të detajuara dhe buxhete të planifikuara.

Infrastruktura digjitale

Ky objektiv parashikon investimin më të madh, rreth 5.5 miliardë lekë, për ngritjen e 654 laboratorëve “Smart Labs” në 615 shkolla, blerjen e 5,500 laptopëve për mësuesit, dhe zgjerimin e internetit me shpejtësi të lartë në të gjitha institucionet arsimore. Kjo iniciativë financohet nga buxheti i shtetit dhe donatorë si Banka Botërore dhe Banka e Këshillit të Evropës (CEB).

Aftësitë digjitale të mësuesve

Plani parashikon trajnimin e 16,000 mësuesve në TIK dhe pedagogji digjitale. Kjo do të shoqërohet me një mekanizëm online për zhvillimin profesional të vazhdueshëm, duke siguruar që mësuesit të jenë në hap me zhvillimet teknologjike.

Inteligjenca Artificiale (IA) në arsim

Një nga risitë kryesore është integrimi i IA-së në kurrikulat e TIK-ut dhe në trajnimet e mësuesve. Plani synon të përgatisë të rinjtë për teknologjitë e së ardhmes dhe të nxisë bashkëpunimin ndërkombëtar në fusha si siguria kibernetike dhe IA.

Kurrikulat e përditësuara

Plani veprimit do të rishikojë dhe modernizojë kurrikulën e TIK-ut, duke përfshirë zhvillimin e materialeve mësimore digjitale dhe udhëzuesve për përdorimin efektiv të laboratorëve “Smart”.

Siguria digjitale

Përballë rreziqeve në rritje si bullizmi kibernetik, do të krijohet një program gjithëpërfshirës i “higjienës digjitale” për nxënësit, mësuesit dhe prindërit. Ky program do të përfshijë trajnime dhe fushata ndërgjegjësimi.

Bashkëpunimi ndërkombëtar

Plani synon nxitjen e bashkëpunimit me institucionet ndërkombëtare për shkëmbimin e praktikave më të mira dhe njohjen e krediteve të marra nga Kurset Masive të Hapura Online (MOOC) në fusha me kërkesë të lartë në tregun e punës.

Rëndësia për integrimin në BE

Zbatimi i këtij plani është një hap thelbësor për përafrimin e Shqipërisë me Zonën Evropiane të Arsimit. Plani përputhet plotësisht me kriteret e anëtarësimit në BE në fushën e arsimit, duke përfshirë digjitalizimin, përfshirjen sociale, dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

Ky program afatgjatë përfaqëson një përpjekje të madhe të qeverisë për të ndërtuar një sistem arsimor cilësor dhe të përgatitur për të ardhmen digjitale. Zbatimi i suksesshëm do të varet nga bashkëpunimi i ngushtë mes MAS-it, institucioneve të varësisë dhe partnerëve ndërkombëtarë.