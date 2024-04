Një bisedë në oborr mes Lidit dhe Romeos ka zbuluar një tjetetër anë të aktorit.

Teksa flisnin për qëndrimin në shtëpinë e BBVA, Romeo i ka treguar Lidit planet e tij të së ardhmes ku përfshin dhe martesën e me Heidin

Pjesë nga biseda:

Romeo: Nëse do të jetë gocë kam 2 emra super të bukur, Hëna dhe Nigiri

Lidi: Po të jetë djalë?

Romeo: Mua më pëlqejnë këto emrat e shkurtër psh: Troi më pëlqen shumë

Romeo: Nipçes do t’ia vendos emrin Romeo Junior

Lidi: Kujt nipçe?

Romeo: Po do martohem unë një ditë me Heidin, do bëjmë na një fëmijë.