Një 27-vjeçar tunizian është marrë në hetim në Francë nën dyshimin për planifikimin e një sulmi xhihadist që synonte muzeun e Luvrit në Paris dhe objektiva të tjerë në kryeqytetin francez.
Sipas autoriteteve franceze antiterroriste, i dyshuari është ndaluar fillimisht më 7 maj në rajonin e Parisit gjatë një kontrolli rrugor, pasi u kap duke drejtuar automjetin me dokumente të falsifikuara. Më pas ai u vendos në një qendër ndalimi administrativ për mungesë leje qëndrimi.
Hetimi është hapur nga Prokuroria Kombëtare Antiterroriste e Francës (PNAT), e cila e akuzon atë për përfshirje në një grup kriminal me qëllime terroriste.
Sipas hetuesve, i riu, i identifikuar si Dhafer M., dyshohet se kishte përgatitur një plan dhune me frymëzim xhihadist dhe se kishte shprehur synimin për t’iu bashkuar grupit terrorist Shteti Islamik (ISIS), në Siri ose Mozambik. Ai dyshohet gjithashtu se kishte përmendur si objektiv Luvrin dhe komunitetin hebre në lagjen e 16-të të Parisit.
Le Monde shkruan se gjatë kontrollit të telefonit të tij, policia ka gjetur video propagande xhihadiste, si dhe imazhe armësh dhe thikash. Po ashtu, ai kishte në rrjetet sociale materiale me simbolikë të ISIS-it dhe video ku shfaqej duke bërë gjeste që lidhen me besnikërinë ndaj organizatave xhihadiste.
Hetuesit raportojnë gjithashtu se në komunikime të koduara ai kishte diskutuar për mundësinë e vendosjes së eksplozivëve në Luvër dhe për përdorimin e helmeve, si ricina. Në disa mesazhe, ai shprehej gjithashtu armiqësor ndaj Francës dhe komunitetit hebre.
Kërkonte online: Si bëhet një bombë?
Analiza e kërkimeve të tij në internet ka zbuluar pyetje për prodhimin e bombave dhe eksplozivëve, si dhe kërkime mbi grupet xhihadiste në Siri dhe Afrikë. Si kishte pyetur edhe ChatGPT-në për këtë.
Pas një periudhe ndalimi, gjykata fillimisht kishte urdhëruar lirimin e tij, por ai u arrestua sërish menjëherë nga shërbimet e sigurisë së brendshme (DGSI), pasi u zbuluan të dhëna të reja nga telefoni i tij.
Gjatë marrjes në pyetje, i dyshuari ka mohuar çdo plan për sulm terrorist, duke deklaruar se kërkimet dhe komunikimet e tij ishin vetëm nga “kurioziteti”. Autoritetet franceze vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rastit.
