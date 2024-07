Kreshnik Spahiu komentoi tek 5 Pyetjet me Babaramon në Report Tv, rezultatin e zgjedhjeve në Francë që panë fituese të majtën e bashkuar. Sipas tij e djathta ekstreme financohet nga Rusia dhe Kina për destabilizimin dhe shpërbërjen e Bashkimit Europian.

‘Kam një analizë të qartë për këtë situatë që ka një shkak pasojë. Dua të kujtoj një intervistë të kapiteni të kombëtares gjermane Toni Kroos që thoshte nuk mund të flija i qetë në Madrid dhe të lija vajzën të dal vetëm në rrugët e Berlinit. Krimi dhe ka nxjerrë jashtë rregullit Gjermaninë. Pjesa më autoktone ndjehen më të pasigurt në shtetin e tyre. Për shkak të inflacionit, pasigurisë, krize shumë të fortë bankare që ka futur në kolaps ekonominë e këtyre vendeve. Ka një pjesë të popullsisë të lodhur me të majtët.

Partitë e djathta të ekstremit kanë përfituar nga kjo situatë në dy vendet ekstremi i djathtë dihet zyrtarisht kanë aleat Moskën dhe janë financuar nga regjimi politik dhe spiunazhi rus. Ka informacione edhe nga Kina. Elektorati e mbështet. E njëjta gjë për Le Pen, dihen financimet nga Rusia. Në pjesën e djathtë nuk ka ndikuar negativisht. Lufta në Ukrainë i dha një shtytje fatale regjimeve në Paris dhe Berlin. Partitë e djathta janë rreshtuar hapur kundër Ukrainës. Qoftë Le Pen, qoftë Afd janë kundër mbështetjes me Ukrainë dhe pro marrëveshjes me Putinin. Kjo dihet pasi shumë janë dhe të pakënaqur me emigrantët nga Ukraina. Në Gjermani kanë ardhur 1 milion ukrainas të cilët mbahen nga taksat e qytetarëve gjermanë. Emigrantët ukrainas bëjnë një jetë luksoze në Europë dhe shikohen me skepticizëm për mbështetjen që i jepet.

Macron mund të mos kishte shpallur zgjedhjet. A do rritet e djathta ekstreme në Gjermani dhe Francë? Një ardhje e Le Pen në pushtet do e dobësonte në të ardhmen deri në zgjedhjet e ardhshme ku Le Pen mund të marri mazhorancën dhe pushtetin. Mund të ishte e kundërta. Të gjitha premtimet e nacionalistëve janë teorike pasi nëse do kenë pushtetin do e kenë të vështirë të nxjerrin Francën dhe Gjermaninë nga kriza e emigrantëve. Kanë nevojë për krah pune. Një i ri gjerman nuk punon as hidraulik as kamarier. Këtë nuk e zgjidh Le Pen. Për këtë arsye e keqja më e vogël Le Pen të kishte ardhur në pushtet dhe të vihej në provën e zjarrit për të zbatuar premtimet e veta. Të jeni të sigurt që nuk do kishte rritje. Ende e djathta ekstrem dhe euro skeptikët pjesë e planit të Rusisë për shpërbërjen e BE-së, Le Pen nuk ka shumicë në parlamentin europian. A është më e mirë të ishte tani në pushtet apo të ketë më pas të gjitha pushtetet?’, thotë Spahiu.