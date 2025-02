Një 40-vjeçar ka përfunduar i plagosur me thikë në spitalin e Korçës në rrethana ende të paqarta. Burime për Shqiptarja.com bëjnë me dije se 40-vjeçari Ergyst Shtylla është dërguar në spital i plagosur me makinë private.

Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e sotme, 4 shkurt, përballë një lokali në qytetin e Korçës. Arsyet se përse 40-vjeçari është plagosur me thikë nuk dihen, ndërsa autori është larguar nga vendi i ngjarjes.

“Rreth orës 20:15, shtetasi Ergys Shtylla 40 vjeç, ka shkuar në spital për ndihmë mjekësore, dyshohet i dëmtuar me mjet prerës, thikë nga një shtetas ende i pa identifikuar. Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit”, njofton policia.

Burimet thonë se 40-vjeçari është në reaminacion, ndërsa policia po punon për kapjen e autorit. Plagosja ka ndodhur në një zonë të frekuentuar dhe grupi hetimor ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë së lokalit përballë të cilit ndodhi ngjarja për të zbardhur dinamikën e saj.

Në vendin e ngjarjes nuk është gjetur thika që është përdorur për krimin, ndërkohë që policia po kërkon në zonë.