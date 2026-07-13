Një plagosje me thikë është regjistruar këtë të hënë në lagjen “Grumbullimi” të Fushë-Krujës.
Ngjarja ka ndodhur pas një konflikti banal, i cili ka degraduar në përdorimin e thikës. Si pasojë, një 22-vjeçar, banor i kësaj zone, ka mbetur i plagosur nga një tjetër person, po banor i të njëjtës lagje.
22-vjeçari ka marrë plagë me thikë dhe është transportuar për ndihmë mjekësore në Spitalin e Traumës. Ende nuk dihet gjendja e tij shëndetësore.
Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e autorit.
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