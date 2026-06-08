Policia e Durrësit ka arrestuar autorin që një ditë më parë plagosi me armë zjarri një person tjetër pas një konflikti në lagjen Lugina në Shijak
Në një konferencë për shtyp,Ervin Hodaj, Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës tha se gjatë kapjes autori Elton Beqiri, nuk bëri rezistencë.
“Së pari duke marrë shkas në lidhje me plagosjen në Shijak, është bërë kapja e autorit dhe arrestimi i tij për ‘plagosje e rëndë me dashje’. Ka qennë një angazhim i të gjithë forcave. Një nga metodat e policisë ka qenë edhe bashkëpunimi me familjarët. Nuk pati rezistencë gjatë arrestimit”, tha Hodaj.
Në konferencën për shtyp Hodaj bëri edhe bilancin e punës dhe aktivitetin e Drejtorisë për muajin maj.
“Gjatë kësaj periudhe janë evidentuar 383 vepra penale nga të cilat janë zbuluar 382. 117 persona janë vendosur në pranga, 302 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 15 janë shpallur në kërkim.
Janë finalizuar 10 operacione policore, ku janë arrestuar 36 persona. Operacionet kanë konstatuar në fushën e shitjes së lëndëve narkotike ku janë finalizuar 3 operacione, 2 prej tyre për shpërndarjen e lëndëve narkotike në afërsi të shkollave në Shijak e Kavajë”, tha ai.
Për menaxhimin e trafikut gjatë sezonit veror ai nënvizoi se janë marrë një sërë masash duke përfshirë edhe monitorimin me pajisje inteligjente.
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