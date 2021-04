Dy efektivët e policisë, Flamur Lleja dhe Ilir Zekaj janë plagosur nga dy të rinj të cilët nuk kanë pranuar që ndaj tyre të ushtrohej kontroll nga patrulla.

Burime për ABC bëjnë me dije se një prej autorëve të kësaj ngjarje të rëndë, që ka mbetur i plagosur edhe vetë, dyshohet se është i afërm me ish deputetin e Partisë Demokratike, Mhill Fufi. Autori në fjalë nga të dhënat paraprake është identifikuar si Nikollë Vorfi, por me mbiemrin e ndryshuar njihej edhe si Nikollë Fufi.

Gazetarja Xhensila Kodra raporton se dy efektivët e policisë i kanë bërë thirrje dy të rinjve që po udhëtonin me makinë që të ndalonin për kontroll.

Kaq ka mjaftuar që mes tyre të niste një konflikt për shkak se dy të rinjtë nuk kanë pranuar që t’i nënshtrohen kontrollit. Ata kanë nxjerrë armën duke plagosur njërin prej policëve në këmbë ndërsa tjetri është qëlluar me sende të forta. Nga të shtënat me armë plumbat kanë kapur edhe një makinë të parkuar buzë rrugës, ndërsa fatmirësisht kanë shpëtuar kalimtarë të rastit.

Autorët janë larguar me një automjet tip Audi nga vendi i ngjarjes, ndërsa të dhënat e mjetit se bashku me makinën u janë shpërndarë të gjitha pikave të policisë jo vetme në Mamurras por dhe qytete të tjera për të bere ndalimin e tyre.

Ndërsa një prej efektivëve të policisë ka qëlluar në ajër. Deri më tani në lidhje me këtë ngjarje janë shoqëruar 7 persona, dy prej të cilëve dyshohet të jenë autorë të plagosjes./ b.h