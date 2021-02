Dy të rinj kanë mbetur të plagosur pas një konflikti me thika në Skrapar ditën e sotme. Dy të rinjtë të moshës 23 dhe 25 janë në gjendje të vështirë shëndetësore. Ata janë transportuar me helikopeter drejt Tiranës pasi janë në gjendje të rëndë shëndetësore.

2 të rinjë që janë plagosur rëndë në Skrapar janë qëlluar me thikë nga një 33 vjeçar, i cili është larguar më pas nga vendi i ngjarjes. Për pasojë të dy ata kanë marrë plagë të rënda dhe kanë nevojë për mjekim të specializuar.

Ngjarja ka ndodhur te tregu i perjavshëm ku dy të rinjtë kanë mbetur të plagosur.

“Më datë 20.02.2021, rreth orës 12:20, shtetasi Xh.M, 33 vjeç, pas një konflikti të çastit ka goditur me mjet prerës (thikë) shtetasit E.M, 22 vjeç dhe shtetasin A.Ç, 20 vjeç. Shtetasit e dëmtuar janë nisur me ambulancë dhe helikopter në drejtim të spitalit Tiranë për mjekim me të specializuar. Grupi hetimor po kryen veprimet, dhe po punohet për kapjen e autorit të ngjarjes”, thotë policia.

g.kosovari