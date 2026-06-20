Një punonjës 21-vjeçar ka mbetur i dëmtuar rëndë gjatë punës në një kompani riciklimi mbetjesh, në Fier,
Sipas Policisë, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Fier kanë arrestuar administratorin e firmës, shtetasin N. H., 38 vjeç, ndaj të cilit rëndojnë veprat penale “Shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë”, “Punësim i paligjshëm” dhe “Fshehje e të ardhurave”.
Nga hetimet paraprake dyshohet se gjatë procesit të punës është dëmtuar rëndë punonjësi D. R., 21 vjeç, i cili ka pësuar gjymtim.
Ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtim mjekësor në spital.
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