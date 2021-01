10 vite nga 21 janari, gazetari Fatos Mahmutaj, i cili mbeti i plagosur, shprehet se nga kjo çështje nuk ka se çfarë të zbardhet sepse është më se e qartë që fajtor kryesor është kryeministri i asaj kohë, Sali Berisha. Përgjegjësi kryesore, për Mahmutajn, është vetëm e Berishës.

Kur kanë kaluar 10 vite nga kjo ngjarje, gazetari shprehet se nuk pret kurrsesi drejtësi nga kjo drejtësi që është në Shqipëri, të cilën e quan një vegël të politikës.

“Nuk kam pritur që dosje e 21 janarit të përfundojë me dënimet e duhura, kjo pritej, unë e prisja që të ndodhte kjo gjë qoftë të merren vendime qesharake, që as ato nuk i morën, duke e njohur sistemin e drejtësisë e prisja. (…) Nuk shpresoj që kjo dosje të përfundojë ndonjëherë me dënimin e të pandehurve të saj, asnjëherë. Kjo dosje do të vazhdojë e hapur edhe 10 vite, dhe më pas do të mbyllet sipas ligjit duke përfunduar gjithçka. Policia ka kërkuar rihapjen e dosjes, këto janë show i radhës. Drejtësia është një vegël qorre në duart e politikës, nuk besoj që 21 janari të zbardhet dhe të arrij fundni, kemi Gërdecin, Rrugën e Kombit, vjedhje kolosale, kemi vrasjen e dëshmitarit të Gërdecit, Kosta Trebickës, politika ka futur duart dhe do të mbeten në pjesën e turpit të drejtësisë”, tha Mahmutaj në Report TV.