Kryeministri në detyrë Albin Kurti e quajtur procesin e sotëm të zgjedhjeve në Kosovë si dita D e demokracisë ndërsa ka bërë thirrje që kush nuk ka votuar ende të ushtrojë të drejtën e tij qytetare.

Ai u ka bërë apel shqiptarëve të Kosovës që të dalin të votojnë dhe këtë porosi t’ia përcjellin edhe të afërmëve si dhe miqve të tyre.

Kjo thirrje e Kurtit vjen kur kanë mbetur edhe dy orë nga përmbyllja e procesi i votimit, i cili shënon përfundimin e tij në orën 19:00.

“Të dashur qytetarë të Kosovës, Sot është dita D e demokracisë. Kush nuk ka dalur ende të votojë, shkoni tash sa më parë. Pyesni të gjithë të afërmit e miqtë se a kanë votuar dhe ua përcjellni këtë porosi timen që të shkojnë të votojnë menjëherë nëse nuk e kanë bërë. Më pak se dy orët në vijim, deri në 19:00, janë vendimtare për edhe më shumë se katër vitet e ardhshme! Ju faleminderit”, shkruan Albin Kurti në rrjetin social, Facebook.

Procesi

Kosova po mban votimet, ku qytetarët do të zgjedhin qeverinë e tyre të re për 4 vitet e ardhshme. Këto janë zgjedhjet e para të rregullta parlamentare që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Qendrat e votimit janë hapur të gjitha dhe pa problematika në orën 07:00 dhe do të mbyllen në orën 19:00.

Rreth 100 mijë të rinj dhe të reja do të votojnë për herë të parë. Numri total i votuesve është 2.075.868, përfshirë 1.970.944 votues brenda Kosovës dhe 104.924 jashtë saj. Lidhur me votimet e diasporës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se nga 20.324 qytetarë me të drejtë vote, 15.552 prej tyre votuan, duke shënuar një pjesëmarrje prej 73.56%.

Ndërkaq, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Kreshnik Radoniqi ka shpjeguar se deri në këtë orë (16:30) në zgjedhjet që po mbahen në Kosovë, kanë votuar 28.32% e votuesve, apo 558,246 qytetarë nga 1,970,944 votues të regjistruar.

Sipas tij, krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021, pjesëmarrja deri në orën 15:00 ishte 32.32%, që përkon me 567,934 votues.

“Deri në orën 15 kanë votuar 28. 32 për dina po 558 mijë e 246 votues nga 1,970,944. Deri në të njëjtën kohë në zgjedhjet e kaluara të vitit 2021 kishin Votuar 32.32 për qind, apo 567 mijë e 934votues”, ka thënë Radoniqi.