Gazmend Agaj, vëzhgues ndërkombëtar OSBE/ODIHR, ka komentuar në emisionin ‘Studio Live’ me gazetarin Ermal Qori ecurinë e protestave të zhvilluara gjatë ditëve të fundit në Tiranë.
Agaj tha gjatë fjalës së tij se ka paqartësi se çfarë do të ndodhë me tubimet gjatë ditëve në vijim.
Duke marrë shembullin e protestave të zhvilluara disa vite më parë në Armeni, Agaj tha se tubimet kanë nevojë për një lider, që të paraqesë platformën.
Sipas Agaj, edhe nëse kryeministri Edi Rama do të japë dorëheqjen, askush nuk ka një ide se çfarë do të ndodhë më pas.
“Protesta deri tani nuk ka nxjerrë ndonjë produkt. Pra nuk dihet se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim. Por protesta të tilla ndodhin në çdo vend të botës. Përshembull marrim shembullin e Armenisë. Pashanyan që udhëhoqi protestat, më pas u bë kryeministër. Duhet që protestat të kenë një lider. Lideri pastaj do të paraqesë platformën. Njerëzit dalin protestojnë, por duhet të dinë edhe çfarë do të ndodhë. Ja dha dorëheqjen Rama, po pastaj? Askush nuk e di ç’do ndodhë. Mendoj se pas 3 javësh protestë, duhet të dalë një drejtues, që jo vetëm të drejtojë protestën, por edhe të krijojë një parti politike. Askush sot nuk e di sa do vazhdojë protesta”, tha mes të tjerash Agaj.
Më tej Agaj duke krahasuar protestat në Shqipëri me ato në Armeni, tha se gjatë protestave në Armeni kishte një presion të madh ndërkombëtar për dorëheqjen e qeverisë, ç’ka sipas tij nuk po rezulton me protestat që po zhvillohen në vendin tonë.
Agaj tha gjithashtu se dita-ditës ka një zbehje të numrit të qytetarëve që marrin pjesë në protestë.
“Rasti i Armenisë kishte një jehonë të gjerë ndërkombëtare. Ishte një presion i madh nga BE që Armenia të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Ndërsa në rastin e Shqipërisë ne kemi një heshtje të faktorit ndërkombëtar, pra nuk kanë kërkuar zgjedhje të parakohshme. Ndërkombëtarët nuk ndërhyjnë, nuk futen lehtë kur nuk ka një drejtim të mirë. Aty dalin e flasin, por nuk del dikush si lider. Shikoj se çdo ditë ka një zbehje. Njerëzit s’janë shumë të gatshëm për të dalë në protestë. Protestat kur thirren kombëtare, kur thirret edhe diaspora, kanë një masivitet”, vijoi më tej Agaj.
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