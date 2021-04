Ish-kryemnistri i vendit Fatos Nano voton në Mullet. Nano shoqërohej nga bashkëshortja e tij Xhoana.

“Kjo është pyetje që mund të bëhej deri mbrëmë. Sot është ditë si gjithë të tjerat. Mos të jetë më e gjatë. Duhet të presim sepse më në fund një pjesë do gëzohen dhe një pjesë do mërziten. Jam i sigurt se ata që do gëzohen do gëzohen për të gjithë. Ata që mërziten të mërziten për vete dhe mos t’u zgjas shumë. Pjesëmarrja ishte e ulët ndaj erdha ta nxis,”-tha Fatos Nano.

g.kosovari