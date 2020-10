Gjyqtarja në Gjykatën kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Flora Hajredinaj është konfirmuar në detyrë.

Në seancën e zhvilluar ditën e sotme, Hajredinaj kaloi me sukses procesin e Vettingut, duke dalë e pastër në tre shtyllat e vlerësimit, atë të pasurisë, pastërtisë së figurës dhe integritetit profesional.

Gjyqtarja Flora Hajredinaj, është kryesuesja e treshes së gjyqtarëve që do të shqyrtojë edhe dosjen e Eskobarit të Ballkanit, Klement Balili. Klement Balili u vetëdorëzua në janar pas dy vjetëve kërkimi nga policia, ndërkohë që Hajredinaj bashkë me Ardit Mustafajn dhe Liliana Bakun do të vendosin për të.

Gjyqtarja Hajredinaj njihet edhe si gjyqtarja e Dritan Zaganit, ‘armikut’ më të ashpër të Saimir Tahirit. Ishte ajo që vendosi për Zaganin, masën e sigurisë “arrest me burg në mungesë”.

g.kosovari