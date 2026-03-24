Një 26-vjeçar shqiptar u arrestua nga policia në Itali, pasi dyshohet si pjesë e një rrjeti të trafikut të drogës në zonën e Ascoli.
Ndërhyrja u krye në luginën e Trontos, teksa një sasi e konsiderueshme kokaine dhe 4500 euro cash u sekuestruan si prova.
Agjentët mbanin nën survejim një grup shqiptarësh që dyshoheshin si pjesë e një rrjeti shpërndarësish në zonë. Gjithashtu ata janë marrë nën hetim nga autoritetet.
Në pranga ra 26-vjeçari C.V, i njohur për të kaluarën e tij dhe precedentët kriminalë. Ai u kap teksa dorëzonte një sasi malli tek bashkëatdhetarët e tij.
Gjatë kontrolleve u zbuluan mbi 25 gramë drogë dhe 4500 euro cash. Hetimet ndaj tij do kryhen në gjendje të lirë.
Kurse një tjetër shqiptar, M.A., 28 vjeç, u procedua dhe u urdhërua dëbimi i menjëhershëm nga Italia.
