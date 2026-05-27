Joe Biden ka ngritur padi kundër Departamentit të Drejtësisë për të bllokuar publikimin e audio-regjistrimeve dhe transkripteve të intervistës së tij me hetuesin e posaçëm Robert Hur.
Sipas padisë së depozituar të martën në një gjykatë federale në Uashington, ish-presidenti kërkon të ndalojë publikimin e materialeve që lidhen me intervistën hetimore, të cilat kanë qenë pjesë e një hetimi mbi trajtimin e dokumenteve të klasifikuara.
Hetimi u drejtua nga Robert Hur, i cili u emërua për të shqyrtuar akuzat se Joe Biden kishte keqpërdorur dokumente të klasifikuara. Në raportin e tij të vitit 2024 drejtuar Kongresit, ai arriti në përfundimin se nuk kishte prova për ndjekje penale, por e përshkroi ish-presidentin si “një burrë të moshuar, simpatik dhe me kujtesë të dobët”.
Joe Biden u tërhoq nga gara presidenciale e vitit 2024 pas diskutimeve të përsëritura mbi moshën dhe aftësitë e tij mendore, duke mbështetur kandidaturën e Kamala Harris, e cila më pas nuk arriti të fitonte zgjedhjet.
Padia e tij e re e akuzon Departamentin e Drejtësisë për shkelje të privatësisë, duke argumentuar se publikimi i materialeve përbën “ndërhyrje të pajustifikuar në jetën private”.
Avokatët e tij theksojnë se çdo qytetar amerikan, përfshirë ish-nënkryetarë dhe ish-presidentë, ka të drejtë për privatësi në bisedat personale të zhvilluara në shtëpinë e tyre.
Raportohet se intervistat e analizuara nga Robert Hur lidhen me periudhën kur Joe Biden shërbente si nënpresident në administratën e Barack Obama.
Në raportin e tij, Robert Hur deklaroi se Biden kishte mbajtur dhe shpërndarë dokumente të klasifikuara pas mandatit të tij si nënpresident, por nuk rekomandoi ngritje akuzash penale.
Joe Biden e ka kundërshtuar karakterizimin e bërë për kujtesën e tij, duke deklaruar në vitin 2024 se kujtesa e tij është e mirë dhe se intervista u zhvillua në një periudhë krize ndërkombëtare pas sulmit të 7 tetorit në Izrael.
Ndërkohë, publikimi i audio-regjistrimeve është kundërshtuar edhe më herët nga administrata amerikane, e cila ka përdorur të drejtën e “executive privilege” për të kufizuar aksesin e tyre nga Kongresi i dominuar nga republikanët.
Republikanët kanë argumentuar se trajtimi i çështjes nga Departamenti i Drejtësisë ka qenë i njëanshëm, duke e krahasuar me hetimet ndaj Donald Trump për dokumente të klasifikuara në rezidencën e tij në Mar-a-Lago.
Nga ana tjetër, demokratët kanë theksuar bashkëpunimin e Joe Biden gjatë hetimit dhe e kanë krahasuar me rastin e Trump, i cili u akuzua për mosdorëzimin e dokumenteve të kërkuara nga Arkivat Kombëtare.
