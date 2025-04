Kryeministri Edi Rama i tha biznesmenëve se do të kishin edhe lehtësira fiskale, teksa do investohej në infrastrukturën rrugore lidhëse në bregdetin e Lezhës dhe më gjerë, për të zhvilluar turizmin. Rama bëri batuta edhe për kryebashkiakun Pjerin Ndreu, për të cilin tha se “ia ka nxirë jetën” për investimet rrugore që do zhvillojnë turizmin, si Shëngjini apo Balldre-Milot, që është në proces e sipër.

“Ti vëmë sipër edhe kartën e cilësisë, përveç asaj të cilësisë. Prioritet është ta shndërrojmë këtë bregdet më të frekuentuarin. Kemi bërë shumë investime, edhe pse e di se nuk janë mjaft. Turizmi ka marrë hov të dukshëm, por ka nevojë që ta shoqërojmë edhe me investime për infrastrukturën që i shërbejnë këtij hovi, siç e tha edhe kryetari, me ndërtimin e rrugëve lidhëse bregdetare. Do i bëjmë dhe ato.

Por Pjerini e di Lezhën si qëndrën e botës, por ne do ekemi parasysh, do investojmë edhe për zhvillimin e turizmin në këtë zonë, për cilësinë dhe namin që Lezha ka krijuar dhe po krijon përkuzhinën. Ka një plan, kam mbështetur një ide nga Lezha për guidën e kuzhinës! Ja ku është dhe profesori (i drejtohet personit që është i pranishëm dhe që ka bërë propozimin)… Jo se e propozove dhe po rri aty i heshtur! (bën batutë me të). Pra ne do e mbështesim këtë guidë të kuzhinës, për të gjitha pikat ku mund të shijohetkuzhona tradicionale apo e kombinuar. Ana tjetër është fuqizimi i infrastrukturës së zonës, e tha edhe Pjerini, se ma ka nxi jetën dhe shumë shpejt do shpallet projekti dhe nënshkrimi i kontratës për Milot-Balldren, që kërkon edhe kohën e vetë, do nisë puna, e do jetë i njëjtë për nga standardet si Thumanë-Kashar dhe do bashkohet me të, si dhe pjesën hyrëse të Shëngjinit, ku kemi përfunduar projektin dhe do bëjmë garën, që ta transformojmë Shëngjinin se është bërë gangrenë, si grykë shisheje, tmerr e ngushtë. Me Krujën dhe me akset e tjera lidhëse. Edhe pjesët që kemi bërë me fondin dhe Bashkinë si me Gjurmët Fishtjane dhe Fishtën, një projekt cilësor dhe bindës për Lezhën.

Rritja e vlerës së pasurisë këtu do jetë edhe më e madhe. Me hyrjen në BE, vlera e pasurisë së patundhsme do dyfishohet menjëherë, automatikisht sapo bëhesh anëtar i saj, por edhe qasja ndaj pronës ndryshon, pasi edhe qytetarët europianë do investojnë, sepse investojnë brenda BE-së”, tha ai.