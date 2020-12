Kryebashkiaku i Lezhës, Pjerin Ndreu, ka humbur nga COVID një person të rrethit familjar.

Betejën e ka humbur Mark Gjoka. Lajmin e ka bërë me dije vetë Ndreu me anë të një postimi në rrjete sociale i cili shkruan se Gjoka është kushëriri i tij.

“Të qofte dheu i lehte Mark Gjoka! Kushëriri im që më ka impresionuar gjithë jetën me burrninë, besnikërinë, përkushtinin, dashamirësinë dhe gjithçka pashë te ti ! Burrë i rrallë që mishëronte me të mirën e shtëpisë së madhe të “Jakajve”!

"Modeli i burrit qe eshte veshtirë ti ngjash ! Jam i pikëlluar pafund per ikjen tënde, pas luftës se gjatë me mortajën COVID! Do na mungosh, por prehu i qetë se na ke lënë vlera burri që s'na le të harrojmë", shkruan Ndreu.