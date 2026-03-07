Sot u mbajt ceremonia zyrtare e kalimit të stafes në Ministrinë e Mbrojtjes, ku Ermal Nufi mori detyrën e ministrit të ri nga Pirro Vengu.
Në fjalën e tij, Vengu theksoi se sot mbyll një kapitull shërbimi dhe hap një të ri me të njëjtën përgjegjësi dhe betim ndaj Republikës, duke kujtuar rëndësinë e Ministrisë si një shtyllë e shtetit dhe vend ku siguria përkthehet në disiplinë, sakrificë, profesionalizëm dhe besnikëri ndaj atdheut.
Vengu: Sot po mbyll një kapitull shërbimi dhe po hap një tjetër, me të njëjtën përgjegjësi, me të njëjtin betim ndaj Republikës. Ministria e Mbrojtjes është një shyllë e shtetit, është vendi ku fjala siguri përkthehet çdo ditë në disiplinë, sakrificë, profesionalizëm dhe besnikëri ndaj atdheut. Në më pak se dy vite kemi forcuar kapacitetet tona, kemi ndërtuar aftësi reaguese, kemi rindezur motorët e industrisë ushtarake, kemi dëshmuar se Shqipëria mund të jetë një aleat i besueshëm dhe i përgjegjshëm.
Siguria e Shqipërisë mbrohet si në terren ashtu dhe në tryeza të tjera diplomatike dhe politike, në detyrën e re do ta mbaj gjithmonë me vete frymën e kësaj ministrie. Qartësi në qëllim, disiplinë në veprim dhe besnikëri ndaj interesit kombëtar. Lufta është një tragjedi, por përgatitja për luftim është e domodoshme, për të ndalur armët duhen armë dhe këtu qëndron pesha morale e misionit tuaj. Nuk ka nder më të madh se sa t’ia dedikosh jetën diçkaje që na tejakon të gjithëve. Dhe kjo ministri e di shumë mirë çmimin e kësaj përgjegjësie. Pas çdo uniforme ka një histori dhe pas çdo plage ka një qenie njerëzore që meriton të dëgjohet. Kam fatin t’ia dorëzoj stafetën një miku dhe bashkatdhetari të mirë. Institucioni është i fortë, Shqipëria është në duar të sigurta dhe misioni vazhdon. Këtë ministri e lë me shumë respekt, misionin e vazhdoj me të njëjtin përkushtim. Faleminderit për besimin.
Ndërsa ministri i ri, Ermal Nufi theksoi rëndësinë e vazhdimësisë dhe respektit për ata që kanë shërbyer më parë, duke vlerësuar sakrificat e pjesëtarëve të Forcave të Armatosura. “Shërbimi ndaj atdheut është detyrë që s’vjen pa sakrifica, është privilegj që të bën krenar gjithmonë,” tha Nufi, duke theksuar se do të punojë ngushtë me të gjithë për të forcuar kapacitetet e sigurisë së vendit dhe përfaqësimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare.
Nufi: Çdo dorëzim detyre është të dimë që institucionet forcohen mbi vazhdimësinë dhe respektin e atyre që kanë shërbyer para nesh. Strategjia ndërtohet çdo ditë nga njerëzit që punojnë, burrat e gratë që veshin uniformën, komandatët që marrin vendime të vështira. Sot dua të shpreh respektin tim më të thellë për çdo pjesëtarë të Forcave të Armatosura. Ju mbroni territorin e vendit tonë, garantoni sigurinë e qytetarëve tanë, përfaqësoni Shqipërinë me nder. Aleatët tanë kanë dëshmuar profesionalizmin e tyre duke dekoruar, njohur kontributet në të cilët kemi edhe dëshmorë. Shqipëria e ka treguar që s’është vetëm kontribuese. Në familjen time ka pasur burra e gra që kanë shërbyer në forcat e këtij vendi, që kanë sakrifikuar jetën e familjen. Shërbimi ndaj atdheut është detyrë që s’vjen pa sakrifica, është privilegj që të bën krenar gjithmonë. Nuk vij në ministri për të punuar vetëm. Do të punoj ngushtë me të gjithë për të forcuar më tej kapacitetet e sigurisë së këtij vendi.
Leave a Reply