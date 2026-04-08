Shqipëria ka hyrë në një fazë vendimtare të procesit të integrimit europian, duke shënuar një progres të shpejtë në hapjen e kapitujve të negociatave. Gjatë një interviste në “Përballë Lajmit” me gazetarin Besard Jaçaj, Ministrja e Administratës dhe Antikorrupsionit, Adea Pirdeni, bëri të ditur se vendi ka arritur të hapë 33 kapituj në një kohë rekord, duke tejkaluar ritmet e vendeve të tjera aspirante.
Sipas ministres Pirdeni, fokusi aktual mbetet te piketat e ndërmjetme, të cilat lidhen drejtpërdrejt me reformën në drejtësi, luftën kundër korrupsionit, fuqizimin e kapaciteteve administrative.
Aktualisht, qeveria shqiptare është në pritje të raportit vlerësues nga Komisioni Europian, i cili do t’u prezantohet 27 vendeve anëtare. Ky raport do të përcaktojë ecurinë e mëtejshme për mbylljen graduale të kapitujve, duke nisur nga ata ku Shqipëria paraqitet më e avancuar.
“Shqipëria është në një fazë kritike të zhvillimit të negociatave dhe të anëtarësimit. Kemi hapur në një kohë rekord 33 kapitujt e negociatave, proces i cili në vendet e tjera të cilat janë të njëjtën linjë me ne u është dashur një kohë më e gjatë.
Njëkohësisht Shqipëria ndodhet në një fazë të negociatave ku Komisioni Europian do të duhet të prezantojë përpara 27 vende anëtarë raportin për vlerësimin e plotësimit të piketave të ndërmjetme, të cilat kanë të bëjnë me kushtet që i kanë vendosur Shqipërisë përpara mbylljes së kapitujve në çështje që kanë të bëjnë me drejtësinë, me luftën kundër korrupsionit e kështu me radhë. Shqipërisë i janë vendosur detyra.
Jemi munduar që të kemi një dosje solide për Shqipërinë dhe e kemi një dosje solide. Mendoj që ky proces do të vazhdojë me të njëjtat ritme, në mos edhe më të përshpejtuara sidomos pas raportit për piketat e ndërmjetme për Shqipërinë, që më pas të fillojë një nga një të mbyllë të gjithë kapitujt deri në vitin 2027. Ne presim që ato kapitj që janë më të avancuar të mbyllen sa më shpejt. Sigurisht që duam që të përforcojmë kapacitetet tona në ato kapituj ku ne do të kemi më shumë punë”, tha Piderni.
