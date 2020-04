Mjeku Pëllumb Pipero ka qenë në një lidhje direkte me emisionin “Zonë e Lirë”, ka komentuar grafikun që tregon ecurinë e pandemisë së koronavirusit në vendin tonë, duke shpjeguar situatën.

“Ky grafik tregon si ka shkuar epidemia me rastet e sëmura, të shtruara të infektuara në vendin tonë. Ecuria e pandemisë ka një trend në ngritje të vogël, një sheshpushim dhe një trend në ulët. Kemi një ecuri të pandemisë që ka qenë jo vetëm e zbutur, por e përballueshme nga kapacitetet shëndetësore. Në rast se në ditët e para të kësaj pandemie ishte e rëndësishme të shikonim rastet me epidemi. Testet ishin të fokusuar për të diagnostikuar herët, testet që përdoren, tamponët, konsiderohen standart i artë për të diagnostikuar. Bëjmë 200-250 testime dhe kemi 10-12-20 në ditë, që dëshmon se ecuria është e butë dhe në rënie. Indikator kryesor janë rastet e sëmura dhe të shtruara në spital, është koha të vendosim një ecuri të re në raport me situatën. Tani duhet të synohet të bëjmë hetim inteligjent për të mundësuar parandalim. Kjo kërkon shtimin e testeve dhe përdorimin e metodave të tjera diagnostikuese, si ajo seroligjike që janë futur në spitalin tonë. Janë të rëndësishme për të konfirmuar se sa kemi qenë të ekspozuar dhe personat që kanë qenë më të rrezikuar. Jemi në fazën e dytë të epidemisë, ku jo vetëm diagnostikojmë, por po parandalojmë dhe evidentojmë si ka qenë ekspozimi dhe si është niveli i antitrupave, për të krijuar një pamje të tërë të ecurisë së pandemisë në vendin tonë”, ka thënë Pipero.

“Unë jam kundër testimeve masive sepse në pjesën e parë të epidemisë nuk ka dërgonte asgjëkundi. Në pjesën e dytë duhet të bëjmë më shumë, jemi ende në fillim të pjesës së pandemisë, por jemi në kohën e dytë për të bërë këtë hap. Ndoshta kjo strategji mund të kërkojë rritjen e kapaciteteve laboratorike që janë në dorë të ekspertëve dhe të ministrisë së Shëndetësisë për ta parë si duhet të rriten për t’iu përgjigjur strategjisë së qeverisë, rekomandimeve të OBSH, edhe një hap shumë i mirë për të pasur më shumë qetësi për periudhën e verës për të frekuentuar plazhet”, ka shtuar Pipero.