Një pilot i një kompanie ruse ajrore, i cili realizoi me sukses një ulje emergjente duke shpëtuar jetën e 167 pasagjerëve dhe anëtarëve të ekuipazhit, tashmë rrezikon të paguajë vetë dëmet e avionit.
Ngjarja ndodhi në shtator të vitit 2023, kur kapiteni Sergei Belov, u detyrua të kryente një ulje emergjente në një fushë pranë një zone pyjore në rajonin e Novosibirskut, pasi avioni nuk arriti të mbërrinte në aeroport për shkak të konsumit të lartë të karburantit. Pavarësisht rrezikut, të gjithë personat në bord mbijetuan pa lëndime serioze.
Fillimisht, pilotët u cilësuan si heronj, por më pas u shkarkuan. Sot, Belov është bërë i pandehuri kryesor dhe përballet me një padi prej 1.3 milionë dollarësh, të ngritur nga vetë kompania ajrore, sipas agjencisë Nexta.
Avokatët e tij pretendojnë se vlerësimi i dëmeve është bërë me parregullsi, ndërsa dokumentacioni financiar nuk justifikon shumën e kërkuar.
Çfarë ndodhi gjatë fluturimit
Më 12 shtator 2023, ekuipazhi raportoi një defekt në sistemin hidraulik gjatë fluturimit nga Soçi drejt Omskut. Sipas autoriteteve ruse të aviacionit civil (Rosaviatsia) asnjë pasagjer nuk pati nevojë për ndihmë mjekësore.
Kompania ajrore mohoi zërat se kompania nuk ishte në gjendje të mirëmbante flotën për shkak të sanksioneve ndaj Rusisë.
Megjithatë, ekspertë të aviacionit kanë vënë në dyshim vendimin e uljes, duke theksuar se Airbus A320 ka tre sisteme hidraulike dhe një elektrik rezervë. Piloti Andrei Litvinov deklaroi për Gazeta.ru se “nuk kishte arsye reale për një ulje të tillë”, duke shtuar se vendimi mund të kishte rrezikuar jetët e njerëzve në bord dhe në tokë.
Leave a Reply