Porti i Vlorës ka përjetuar një fluks të lartë udhëtarësh dhe automjetesh gjatë kësaj fundjave.
Sipas të dhënave, nga dita e djeshme dhe deri sot kanë mbërritur në port rreth 2.700 pasagjerë dhe 800 automjete.
Rritja e lëvizjeve lidhet me kulmin e sezonit turistik, ndërsa shumë emigrantë dhe turistë kanë zgjedhur të udhëtojnë drejt Shqipërisë për të kaluar pushimet verore.
Autoritetet portuale kanë njoftuar se kanë marrë masat për përballimin e fluksit, duke mundësuar përpunimin normal të trageteve dhe shmangien e vonesave në hyrje dhe dalje të udhëtarëve.
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