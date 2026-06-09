Kryeprokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale, Karim Khan, është pezulluar me efekt të menjëhershëm, ndërsa vazhdon një hetim mbi akuzat ndaj tij për sjellje të pahijshme. Vendimi u mor nga komiteti ekzekutiv i organit mbikëqyrës të këtij institucioni, i cili gjithashtu ia ka referuar çështjen 125 shteteve anëtare të gjykatës.
Këto shtete do të votojnë për të ardhmen e Khan gjatë një seance të posaçme që do të mblidhet sa më shpejt të jetë e mundur.
Khan ka mohuar vazhdimisht të gjitha akuzat për sjellje të pahijshme seksuale, me avokatët e tij që e përshkruajnë vendimin si të paligjshëm, të padrejtë proceduralisht dhe të pambështetur në prova.
Pavarësisht vendimit përfundimtar mbi fatin e Khan nga 125 shtetet anëtare, polemika nuk ka gjasa të përfundojë këtu.
Akuzat u raportuan në gjykatë nga një palë e tretë, ndërsa në vitin 2024 Khan u akuzua se ishte përfshirë në sjellje të pahijshme seksuale që përfshinte një anëtare të stafit.
Akuzat janë shpalosur gjatë një periudhe presioni të jashtëzakonshëm mbi Gjykatën Ndërkombëtare Penale.
Anëtarët e stafit brenda Zyrës së Prokurorit kanë paralajmëruar se kthimi i Khan mund të dëmtojë besimin në institucion dhe kanë shprehur shqetësime për hakmarrje të mundshme.
Ndërkohë, mbështetësit e Khan argumentojnë se hetimi nuk arriti të vërtetojë akuzat kundër tij.
Ky debat ka përkuar gjithashtu me tensione më të gjera politike rreth gjykatës. Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj Khan pasi ai kërkoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime të dyshuara të lidhura me luftën në Gaza.
Çdo përpjekje për të larguar Khan mund të shkaktojë një sfidë të gjatë ligjore, me mundësinë e rikthimit në detyrë dhe kompensimit të konsiderueshëm nëse një gjykatë do të konstatonte se procesi disiplinor ka qenë i gabuar.
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