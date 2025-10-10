Kryedemokrati Sali Berisha në një konferencë për shtyp të mbajtur ditën e sotme, i është drejtuar qytetarëve të Tiranës lidhur me zgjedhjet në kryeqytet. Berisha tha se Partia Demokratike nuk do të lejojë askënd që të shkelë mbi Kushtetutën.
“Pasi mori një goditje fatale nga vendimi i Kushtetuese, Rama njoftoi se o të vazhdojë në rrugën Xhaçka. Atë që beri më Xhaçkën. Por, i garantoj qytetarëve të Tiranës se duke respektuar vendimin e Gjykatën Kushtetuese dhe dënuar aktin e papërgjegjshëm të presidentit kukull të Ramës, asnjë nuk do mund të nxirret jashtë kuadrit Kushtetues”, tha Berisha.
Berisha gjithashtu ka komentuar dhe reagimin e Begajt pas vendimit të Gjykatës Kushtetutese, i cili tha se nuk ishte penduar aspak. Berisha u shpreh se kjo nuk është aspak çudi duke e cilësuar Begajn si një kukull të kryeministrit Rama.
“Duhet të kesh ndërgjegje njerëzore, duhet të kesh integritet njerëzor që të pendohesh. Në qoftë se do thonte ‘u pendova’ do më habiste. Asnjë çudi. Ky është kukulla e Edi Ramës. Problem sipas tij, ishte Cërriku, apo ishte Vlora. Shikoni çfarë ngushëllimi gjen. Për krimin Kushtetues që ka kryer, shiko si ngushëllohet. Kush është ankuar për Cërrikun apo për Beratin? Asnjë njeri. A i patë 2 ministrat dje në parlament. Secili me gjuhë rrugaçi më të theksuar se tjetri. Kur bëhej fjalë për vrasjen në sallën e gjyqit të një gjykatësi. Imagjinoni sikur këta e kishin mbrojtur gjykatësin dhe ai ishte gjallë sot. Këta janë qenie njerëzore tru shpërlarë që nuk kanë as standarde morale e as njerëzie”, tha Berisha.
Leave a Reply