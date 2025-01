Kryetari i Grupit Parlamentar PD, Gazment Bardhi, foli sot ne emisionin “Open” në News 24 lidhur me vendimin e SPAK për pezulllimin e hetimeve në lidhje me një kallëzim të bërë nga ai për implikimin sipas tij, të Olsi Ramës në atë që njihet si dosja “Xibraka”.

Në njoftimin e Prokurorisë së Posaçme thuhej se nga hetimet ka rezultuar se ‘nuk ekzistojnë prova apo fakte që të lidhin shtetasin Olsi Rama me aktivitetin kriminal’, për të cilin janë dënuar më parë disa individë.

SPAK tha se nuk janë identifikuar autorë të tjerë të mundshëm për veprat penale në fjalë.

Po ashtu SPAK njoftoi se është vendosur pezullimi i hetimeve për procedimin penal pasi autorët e tjerë të veprave penale nuk janë identifikuar.

Bardhi paraqiti sot në studion e News 24 këndvështrimin e tij lidhur me çështjen. Demokrati tha se Prokuroria nuk i dha statusin e kallëzuesit, në mënyrë që ai mos të depozitonte fakte apo prova shtesë lidhur me kallëzimin e tij.

Bardhi tha se Prokuroria nuk i dha statusin e kallëzuesit, pasi sipas tij dihej “ se si do të përfundonte hetimi”.

Bardhi: Mua nuk më është njoftuar asnjë njoftim pezullimi për dosjen…Kallëzuesi ka disa të drejta. Rama bëri gjasme se sikur u mërzit, ishte lojë që unë mos konsiderohesha si kallëzues, sepse kallëzuesi ka të drejtë që të depozitojë fakte dhe të dhëna shtesë.

Kur unë çoj informacion për fillimin e hetimeve ndaj Ballukut, këtu quhem kallëzues unë.

Nuk hymë në lojën ka çuar kallëzim apo informacion. Kur sjell informacion për Olsi Ramën unë ta quaj informacion, këtu ka dy standarde. Prokuroria nuk ma dha statusin e kallëzuesit, pasi dihej si do përfundonte hetimi.

SPAK në fjalinë e parë thotë unë kam përfunduar hetimet. Olsi Rama nuk është i përfshirë , por unë nuk e çoj në gjykatë dosjen për mbyllje, por e pezulloj.

Sot që flasim edhe SPAK e pranon që këtu ka autorë të pazbuluar, pas 10 vitesh prokuroria nuk ka zbuluar se si është futur lënda narkotike për t’u përpunuar në laborator. Patjetër që janë dyshime sepse unë nuk jam as prokuror, as gjykatës. Sepse nuk jap unë as certifikatë virgjërie, as certifikatë dënimi.

Prokuroria nëse nuk ka diçka për të fshehur e çon në gjykatë për të certifikuar hetimin që ka kryer. Por e çoi në polici dosjen për ta mbajtur në arkiv, sepse dosja ishte në polici dhe nuk bëri asgjë.