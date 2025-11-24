“ABC News” publikoi këtë të hënë përgjigjet e sondazhit të radhës në “Zëri i Shqiptarëve”.
Sondazhit iu nënshtruan këtë herë 1209 banorë të rritur të vendit. Pyetësori u plotësua elektronikisht në mënyrë krejt anonime nga të anketuarit.
Maksimumi i marzhit të gabimit statistikor është +/- 2.7%.
Pyetjes: “Si e vlerësoni vendimin e GJKKO për pezullimin e numrit dy të qeverisë”, 44.2 përqind e të anketuarve janë përgjigjur, se është ndërhyrje në pushtetin ekzekutiv.
Ndërkaq, 43.8 përqind e cilësuan ndërhyrje të drejtë dhe 12 përqind janë shprehur të dyzuar.
Leave a Reply