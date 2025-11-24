Në sondazhin e zhvilluar në “Zëri i Shqiptarëve” në ABC Neës, pyetjes: “Si e vlerësoni vendimin e GJKKO për pezullimin e numrit dy të qeverisë”, 44.2 përqind e të anketuarve janë përgjigjur, se është ndërhyrje në pushtetin ekzekutiv.
Analisti Arben Meçe tha se qytetarët shqiptarë kanë bërë një gjykim intelektual. Meçe shtoi se pezullimi i numrit dy të qeverisë cenon ndarjen dhe sigurinë e pushteteve politike në Shqipëri.
“Një gjykim intelektual i situatës. Ka perceptim të qytetarëve të republikës, që vlerëson çdo luftë që bëhet ndaj korrupsionit. E percepton si një gjë normave që drejtësia bën ndaj luftës kundër korrupsionit. Qytetarët kanë vënë një arsyetim tjetër, që është pezullimi.
Debat që gati-gati në të gjitha tavolinat është bërë prezent. 44.2% kalojnë pyetjet e përgjithshme a po e lufton korrupsionin, por shikon pezullimin, e cila cenon ndarjen e pushteteve. Pushteti i drejtësisë në mënyrë shumë të debatueshme, merr vendime që qëndron sigurinë e pushteteve politike në Shqipëri. Shikojmë një perceptim intelektual të qytetarëve”, tha Arben Meçe.
Leave a Reply