Analisti Denis Dyrnjaja, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ka folur për kërkesën që kryeministri ka dërguar në Gjykatën Kushtetuese për heqjen e pezullimit ndaj Ballukut.
Dyrnjaja tha se kjo është hera e parë që GJK vihet në një sprovë të tillë, ndërkohqë që shtoi se SPAK duhet t’i ishte drejtuar Kuvendit për heqjen e imunitetit të Ballukut dhe jo ta pezullonte.
Biseda:
Denis Dyrnjaja: Që nga viti 1998, kjo është hera e parë që vihet në sprovë GJK, për interpretime të këtij niveli, të kësaj kategorie. Për analogji, do të ngritja një pikëpyejte si SPAK veproi me dy standard për Veliajn. Jemi para faktit, prishen apo jo provat? Pse SPAK nuk kërkoi pezullimin nga detyra të Veliajt? U lejua ai të vijonte detyrën. Pse për Veliajn? Sepse është i zgjedhur. Ndërsa zonja Balluku e ka të njësuar mandatin e deputetit me funksionin. Ose do të rrimë në standard, pra kjo është sprova e parë. SPAK, normalisht duhet të shkonte në Parlament dhe të kërkonte mandatin, por ka adresuar gabim çështjen.
Klodiana Lala: Pse ta kërkojë kur vetë GJK ia ka dhënë, në rastin Berisha, e ka konsideruar legjitim. GJK e ka dhënë përgjigjen për këtë çështje. Për rastin Berisha ka thënë se prokuroria mund të kërkojë masa alternative pa kërkuar mandatin e deputetit. I vetmi diskutim për Ballukun mund të jetë a mund të barazohet funksioni me mandatin e deputetit.
Denis Dyrnjaja: Po mandati është i njësuar.
Leave a Reply