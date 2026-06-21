Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian ka thënë se Teherani mund të jetë gati të nënshkruajë një deklaratë me shkrim se nuk do të ndjekë një armë bërthamore në të ardhmen.
“Nëse është e nevojshme, ne mund të deklarojmë me shkrim se nuk kemi ndërmend të ndërtojmë një bombë bërthamore”, u citua të thoshte Pezeshkian nga agjencia shtetërore e lajmeve IRNA.
Ai nuk tha nëse ky opsion është pjesë e bisedimeve midis përfaqësuesve iranianë dhe amerikanë që filluan në Zvicër të dielën, ndërsa të dyja palët kërkojnë të arrijnë një marrëveshje paqeje afatgjatë pas nënshkrimit të një memorandumi mirëkuptimi në fillim të kësaj jave.
Sipas kushteve të marrëveshjes kornizë, një marrëveshje përfundimtare duhet të arrihet brenda 60 ditëve mbi programin bërthamor të Iranit, një pikë e rëndësishme bllokimi në negociatat deri më tani.
Pezeshkian përsëriti se ish-udhëheqësi suprem iranian Ali Khamenei, i cili u vra nga sulmet SHBA-Izrael në fillim të luftës, kishte hedhur poshtë zhvillimin e armëve të shkatërrimit në masë për arsye fetare.
Udhëheqja politike e Republikës Islamike vazhdimisht pohon se nuk kërkon të ketë armë bërthamore.
Pezeshkian shprehu besim në lidhje me negociatat me SHBA-në, duke i përshkruar marrëveshjet e arritura deri më tani si “kryesisht në interes të Iranit”.
”Si hap i parë, 6,0 miliardë dollarë asete iraniane që janë ngrirë nga SHBA-të në Katar mund të lirohen”, tha presidenti.
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