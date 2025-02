Arrestimi i Erion Veliajt ditën e hënë, duket sikur bëri bashkë opozitën dhe mazhorancën kundër SPAK, pasi edhe kreu i qeverisë Edi Rama theu betimin, atë që nuk do të komentonte asnjëherë vendimet e drejtësisë.

I ftuar në studion e Quo Vadis të moderatores Pranvera Borakaj në Vizion Plus, deputeti socialist, Petro Koçi, komentoi deklarata e fundit anti-SPAK të Edi Ramës dhe pjesës tjetër të socialistëve.

Koçi tha se pavarësisht deklaratave qendrimi i PS në mbështetje të drejtësisë nuk ndryshon, por ka ardhur momenti që të rishikohet, pasi ka edhe gabime.

Pjesë nga biseda:

Borakaj: Zoti Koçi çfarë e shty Ramën që të thyente betimin të mos fliste për SPAK?

Koçi: Pavarësisht perceptimit ne do të do të kuptojmë që asgjë nuk ka ndryshuar. Ne mendojmë që reforma në drejtësi është sukses. Gjithë produkti i institucioneve të reja kanë arritje që janë vlerësuar. Nuk ka ndryshuar vullneti politik i PS për të mbështetur në vijë SPAK dhe GJKKO. Por sigurisht duke patur parasysh një bilanc të këtyre institucioneve patjetër që ka nevojë për të parë momente që dëshmojnë se ka nevojë për përmirësime. Po të dëgjosh shumë avokatë që merren me procesin e mbrojtjes thonë që paraburgimi është bërë një normë thuajse në 100% të rasteve. Apo fakti që rezulton se nga politika përdoren materiale që dalin nga isntutocione të drejtësisë, siç është rasti i zotit Berisha i cili pretendon se poseson dosje të SPAK.

Borakaj: Po kjo situatë nguk ndryshoi nga e hëna, pse ndryshoi gjuha pas arrestimit të Veliajt? Ka të drejtë Berisha kur thotë se Veliaj di shumë gjëra për Ramën?

Koçi: Berisha është intriganti më i madh. Tha dhe sot që Rama do shkojë në Durrës, pastaj tha nuk shkoi. Këto janë në nivelin banal apo primitiv, për të ndërtuar fabula që ndosha dhe shkrimtarët seriozë mund t’i kenë zili. Ne flasim për një situatë që ka ngacmuar opoinionin publik. Prandaj disa gjëra duhen rishikuar. Por në tërësinë e vet reforma në drejtësi, është një sukses, sidomos në raport me procesin e integrimit europian. Patjetër që ky proces integrimi ka dhe dimensione të tjera.

Mediu: Që të bëjmë një vlerësim për drejtësinë në Shqipëri duhet të kthemi mbrapa në kohë. Ne u bashkuam që të kishim një drejtëi të pavarur, si referencë morëm Komisionin e Venecias. Për fatin e keq pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese, që unë sot nuk mendoj se janë ato që duhen, pasi drejtësia është kthyer në një autoritet të pakontrolluar, më tej u bën ndryshime të njëanëshme. Kemi ndenjur 4 vite pa Gjykatë të Lartë. Do të thotë që qeveri bën si të dojë kur s’ka Gjykatë Kushtetuese.