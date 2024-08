Kandidati i opozitës për zgjedhjet e Himarës, Petraq Gjikuria foli për mediat pas mbarimit të procesit të votimit. Ai u shpreh entuziast për fitoren, ndërsa shtoi se në Himarë ka qenë e gjithë administrata. Më tej shtoi se do pranoj verditkin e himarjotëve.

‘Dua të falenderoj bashkëqytetarët e mi, që më mbështetën në këtë fushatë të shkrutër. Panë në fytyrën time një njeri që mund të ndihmonte. Falënderoj PBDNJ, PD ,PL që më mbështetën mua dhe stafin që bënë punë palodhur. Unë do jem këtu do filloj numërimi, himarjotët fokën, tani numërohen kutitë dhe askush nuk duhet ti prek sepse himarjotët votuan për djalin e tyre të nesërm. Do punoj për himarjotët.

Këtu në këtë fushatë kishin zbritur gjithë administrata që me presione kanë kërcënuar himarjot. Por himarjotët nuk tremben. Pjesëmarrje ishte më e lartë. Himarjotët nuk e ulin kokën. Do shikohen shkeljet që janë bërë dhe është punë e KQZ. Do pranoj verdiktin e himarjotëve. Kërcënime ka patur, administrata ka qenë këtu. Por ata kanë punën e tyre, bëra një punë të pastër.

Qëllimi im të punoj për himarjotët. Duke parë që himarjotët shohin një shpresë tek unë dhe më jep një gëzim. Unë do jem fitues, dhe po të dojë Tavo të vijë për të punuar për mua është i mirëpritur. edhe në SHBA jam marrë me fushata të ndryshme. Atje punoja për të tjerët, këtu punoja për veten time. Opozita pa diskutim pa punuar për mua, jam i kënaqur për mbështetjen.’