Një vatër zjarri ka përfshirë pasditen e sotme kodrat e Peshtanit, duke djegur një sipërfaqe me shkurre dhe lisa.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit, forcat zjarrfikëse të Fierit kanë ndërhyrë në terren, duke nisur operacionin për izolimin e flakëve dhe parandalimin e përhapjes së zjarrit në zona të tjera.
Falë ndërhyrjes së shpejtë të ekipeve zjarrfikëse, vatra e zjarrit është vënë nën kontroll dhe më pas është bërë e mundur shuarja e plotë e flakëve, shkruan A2CNN.
Ndërkohë, autoritetet vijojnë monitorimin e zonës për të shmangur riaktivizimin e zjarrit, veçanërisht për shkak të temperaturave të larta dhe kushteve të favorshme për përhapjen e flakëve.
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