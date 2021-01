“Erdogan mikëpriti kryeministrin shqiptar Edi Rama gjatë vizitës së këtij të fundit në Turqi. E gjithë bota, por më së shumti votuesit shqiptarë, panë ceremoninë e pritjes me kuaj të kalorësve të veshur me veshje osmane që mbanin flamurin shqiptar, limuzina, imazhe nga salloni i sulltanit dhe gjëra të tjera impresive”.

Kështu e hap gazeta greke Kathimerini një editorial të sajin të shkruar nga gazetari Stavros Tzimas dhe që në qendër të vëmendjes janë marrëdhëniet mes presidentit Erdogan me kreun e qeverisë Rama.

“Erdogani “e do” Ramën sepse ai i ka hapur portat e Shqipërisë duke e çuar nën krahët e Turqisë, ndërkohë që vendi po pret nisjen e negociatave për hyrje në Bashkimin Europian”, thuhet në versionin online të gazetës greke.

Më tej, sipas të përditshmes helene kur u kthye në atdhe, “Rama u prit me dhurata parazgjedhore si spitali në qytetin e Fierit gati për t’u realizuar para zgjedhjeve, një degë e Universitetit Politeknik të Ankarasë në Tiranë dhe premtimet për investime turke. Mbi të gjitha, ai la Ankaranë me garancinë nga ministri turk Cavousoglou se është ndërmjetësi i konfliktit greko-turk”.

Më tej, gazetari grek shkruan se miqtë pranë Ramës në media e quajtën kryeministrin si një person ndërkombëtar i gatshëm për të zgjidhur çështje gjeopolitike. Po ashtu ai kujton edhe shkrimet e gjermanes Bild sipas të cilës, Rama ka qenë një urë ndërmjet Greqisë dhe Turqisë, i njohur edhe nga kancelarja gjermane Angela Merkel.

“Megjithatë burime diplomatike pranë tre palëve thanë për Kathimerinin se nëse Greqia dhe Turqia do të kishin nevojë për këtë rol, do të shikonin për dikë nga një vend i fuqishëm ose me prestigj ndërkombëtar dhe se tryeza për bisedime teknike ishte vendosur para udhëtimit të kryeministrit Rama. Po ashtu sipas burimeve palët e kishin vendosur me parë se ku do të zhvilloheshin bisedimit duke hedhur poshtë zërat për Tiranën, me të cilën ministri i Jashtëm turk shoqëroi “peshqeshet” parazgjedhore për Ramën”, thuhet më tej.

Por, Kathimerini ndalet edhe tek vizita e Ramës në Athinë. Sipas tyre është fakt që marrëdhëniet bilaterale mbeten të hapura prej marrëveshjes verbale që kanë palët për ta çuar çështjen e detit në Hagë. Megjithatë kjo pritet të ndodhë pas zgjedhjeve në Prill.

Nën kryeministrin Rama dhe ndërkohë që Presidenti Erdogan ka shprehur vizionin e tij për “Atdheun Blu” që përfshin edhe Ballkanin, Shqipëria po lidhet ngushtë me influencën turke dhe islamizmimin. Në një takim në Tiranë, Erdogan nuk hezitoi që ta quante Shqipërinë bregun e Adriatikut për kufirin perëndimor të Turqisë neo-Otomane.

“Megjithatë paradoksi në rastin e Shqipërisë qëndron se pavarësisht se vendi po lobon për të hyrë në BE dhe 90% e shqiptarëve duan hyrjen në strukturat europiane, lidershipi i saj do të përpiqet që të hyjë në një “komplot” turk në Ballkan dhe kjo shqetëson europianët”, thuhet më tej.

