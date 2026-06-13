Pesë turistë të huaj janë shpëtuar nga shërbimet e Policisë Kufitare në Himarë, pas dy ndërhyrjeve emergjente të regjistruara gjatë 24 orëve të fundit në zonën e Gjirit të Filikurit.
Sipas informacioneve zyrtare, në rastin e parë katër turistë të huaj – dy shtetas suedezë dhe dy shtetas britanikë – kishin dalë me kajak nga zona e Potamit drejt Gjirit të Filikurit, por humbën kontaktin me grupin për shkak të kushteve të pafavorshme të motit. Era e fortë dhe dallgët i lanë të bllokuar pranë bregdetit.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit, Policia Kufitare organizoi operacionin e kërkim-shpëtimit përgjatë vijës bregdetare, duke i lokalizuar turistët pranë zonës së njohur si “Guri i Kuq”. Të katërt u evakuuan në mënyrë të sigurt dhe pa probleme për jetën.
Ndërkohë, në një rast të dytë, një shtetase australiane kërkoi ndihmë pasi kishte pësuar dëmtime fizike dhe kishte mbetur e bllokuar në Gjirin e Filikurit. Shërbimet e Policisë Kufitare aktivizuan menjëherë mjetin lundrues, i cili bëri të mundur lokalizimin dhe transportimin e saj drejt Portit të Himarës.
Pas mbërritjes në port, turistja u dërgua për ndihmë mjekësore në spital, ndërsa gjendja e saj raportohet jashtë rrezikut.
Turistët kanë shprehur mirënjohjen për reagimin e shpejtë dhe profesionalizmin e treguar nga efektivët e Policisë Kufitare, të cilët mundësuan shpëtimin dhe evakuimin e tyre në kohë.
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