Manipulimi dhe narcisizmi janë terma të ndërlikuar, veçanërisht kur përdoren në të njëjtën fjali. Por ka një arsye që ata janë thënë shpesh bashkë. Këto dy fenomene shkojnë krah për krah dhe ekspertët thonë se është kritike të kuptohet pse. “Është e rëndësishme të dini kur jeni duke u manipuluar,” vëren Erica Turner, terapiste dhe trajnere e marrëdhënieve, “sepse kështu mund të dalloni kur një marrëdhënie po ju dëmton psikologjikisht dhe të vendosni se çfarë të bëni me jetën tuaj.”

Ndonëse mund të jetë e vështirë të dallosh shenjat e manipulimit – trupi juaj mund t’i kuptojë ato përpara se të bëjë mendja juaj. “Mund të mos jeni në gjendje t’i dalloni shenjat, por reagimet e trupit tuaj i nxjerrin në pah ato. Mos harroni se zorra juaj nuk është kurrë e gabuar , ” thotë Dr. Kate Cummins, një psikologe klinike me qendër në Kaliforni.

Ekspertët e marrëdhënieve shënojnë më poshtë pesë shenjat më të zakonshme të manipulimit nga një narcisist dhe si t’i dalloni ato në mënyrë që të ndihmoni mendjen (dhe zemrën) tuaj të ndjekë instinktet tuaja.

Duke u mbushur me komplimente dhe dhurata në fillim të një marrëdhënieje mund të ndiheni mirë, por është një nga shenjat e para të manipulimit narcisist. “Është një taktikë manipuluese për të tërhequr personin tjetër nga ju, kur vërtet nuk dini asgjë për njëri-tjetrin”, thotë Erica Turner.

Si ta dalloni: Erica Turner thotë se shembulli më i dukshëm i bombardimeve të dashurisë është që t’i thuhet “Të dua” pas një jave takimi ose marrjes së dhuratave të shtrenjta disa ditë në një lidhje.

Ndriçimi i gazit është një tjetër taktikë që një person narcisist mund të përdorë pothuajse që nga fillimi i një marrëdhënieje . Kjo është një teknikë ku një person ju bën të dyshoni për veten dhe atë që ka ndodhur në të vërtetë. “Kjo sjellje krijon konfuzion dhe reflektim në mendjen e personit tjetër ,” thotë Dr. Cummins.

Si ta zbuloni: Psikologu thekson se kur kupton që tjetri ju ka gënjyer dhe ai e mohon dhe përpiqet ta kthejë situatën në favor të tij duke ju fajësuar, atëherë ka shumë mundësi që të jeni viktimë e një personi në një gënjeshtër, dhe kjo do të mbrohet dhe do t’ju akuzojë. “Nëse ndiheni sikur po pyesni vazhdimisht veten… ndoshta jeni duke u manipuluar në marrëdhënien tuaj”.

Psikologu thotë se njerëzit narcistë, manipulues kanë një mënyrë për të fajësuar dhe turpëruar partnerët e tyre për t’i bërë ata të mendojnë se e dinë më mirë dhe se janë më mirë të marrin të gjitha vendimet – edhe ato që nuk përfshijnë marrëdhënien e tyre.

Si ta dalloni: Eksperti i marrëdhënieve paralajmëron: Kur një burrë përdor deklarata kërcënuese për vetëdëmtim ose vetë-minim, ai me siguri po përpiqet t’ju manipulojë.

Frika nga një partner dinamik

Një narcisist shpesh e sheh një partner të drejtuar nga personaliteti si një ” kërcënim “, thotë specialisti i traumës Jaime Mahler, MS, LMHC.

“Një person manipulues nuk është në një marrëdhënie për të nderuar personin tjetër si person ”, thotë Mahler. “Ai është në marrëdhënie për të krijuar ndeshjen e tij ideale . Në sytë e tyre, ju jeni një pasqyrim i animuar i egos së tyre dhe nëse ata nuk shohin atë që duan, atëherë ata ndihen inferiorë dhe përpiqen t’ju pakësojnë, duke ju penguar të jeni vetvetja .

Si ta dalloni atë: Mahler thotë se narcisistët mund të jenë gjykues ose të përpiqen të kontrollojnë gjithçka, nga zgjedhjet e ushqimit te rrobat, puna dhe miqtë tuaj. “Nëse guxoni të shprehni mendimin tuaj, ata ju ndëshkojnë duke ju tallur, nënçmuar dhe fyer, në mënyrë që të bëheni përsëri “të bindur” ndaj dëshirave të tyre” .

Është e zakonshme të shihni më pak nga miqtë tuaj kur jeni në një lidhje ose takim. Kjo nuk është keq. Por një narcisist mund të kërkojë këtë largim nga ju. “Njerëzit manipulues përpiqen t’ju izolojnë nga rrjeta e sigurisë së miqve dhe familjes tuaj në mënyrë që të fitojnë sa më shumë kontroll mbi ju. Ata po përpiqen t’ju bëjnë të nevojshëm”, thotë Dr. Cummins. “Kjo është diçka që ndodh gradualisht me kalimin e kohës dhe mund të mos e kuptoni derisa të jetë tepër vonë”.

Si ta dalloni: Fraza të përdorura nga narcisistët si “Askush nuk të do si unë” dhe “Kush tjetër të njeh aq mirë sa unë?” , janë një taktikë tinëzare manipuluese dhe mund të bëhet edhe më e qartë duke përfunduar kështu: “Po të më doje nuk do të dilje për kafe me këto të dashurat e tua”.