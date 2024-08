Kur bëhet fjalë për tipare, veçoritë dhe motivimet në astrologjinë e sjelljes mund të ndihmojnë në sqarimin e shumë për karakterin tonë.

Pra, nëse ju pëlqen të flirtoni shpesh dhe jeni të mirë në këtë, mund t’i përkisni një prej shenjave të mëposhtme të zodiakut, të cilat janë mjeshtra në flirtim.

Binjakët

Flutura sociale e zodiakut nuk mund të mos ishte e para në këtë listë. Si Binjakë, përshtateni lehtësisht me situatat dhe sharmoni me temperamentin tuaj. Të mprehtë dhe të shoqërueshëm, nuk do flirtoni pa dallim me të gjithë, por do fokusoheni te personi që ju tërhoqi interesin. Ndjenja juaj e veçantë e humorit gjithashtu luan një rol në këtë. Përdor thëniet dhe lëvizjet e duhura, zgjedh “viktimën” tënde dhe… e magjeps.

Luani

Ju pëlqen të keni vëmendjen mbi ju. Ju flirtoni fort, jeni të guximshëm dhe dini si t’i bëni të tjerët t’ju vënë re. Ju jeni bujarë dhe dini si ta bëni personin tjetër të ndihet rehat me ju. Do të kërkoni linjën më origjinale dhe do të “sulmoni”. Shakatë dhe mënyra juaj do ta magnetizojnë “prenë” tuaj, ndërsa zgjuarsia juaj do t’i “fusë në kurth”.

Peshorja

Falë Venusit që është planeti juaj, Peshorja, ju pëlqen flirtimi dhe flirtimi. Ju njiheni për nevojën tuaj për ekuilibër, por edhe për aftësinë tuaj për ta bërë gjithçka romantike. Ju pëlqen shumë flirtimi, megjithëse kur filloni zakonisht keni në mendje diçka më afatgjatë. Sharmante dhe tërheqëse, ajo flirton aq pa mundim sa ndonjëherë as vetë nuk e kupton.

Akrepi

Ashtu si me Binjakët, prania e Akrepit në këtë listë nuk është befasi. Ju flirtoni intensivisht, në një mënyrë misterioze dhe seksi. Ju lëvizni me shumë besim dhe dëshironi ta njihni mirë personin tjetër. Do të mbani interesin e tjetrit me pyetjet tuaja të thella dhe interesante.

Peshqit

Kur bëhet fjalë për romancën dhe emocionet, ju i dini disa gjëra, Peshqit. E gjeni lehtësisht magjinë në çdo gjë, gjë që i bën të tjerët të dëshirojnë të jenë pranë jush dhe ndikon drejtpërdrejt në aftësitë tuaja flirtimi. Dukeni të ndrojtur dhe të turpshëm, por flirtoni me shumë mjeshtëri. Kur vendosni, fjalët dhe veprimet tuaja nuk i lënë hapësirë ​​personit tjetër për të rezistuar.